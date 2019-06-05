Уральцы отказываются от валютных вкладов

Как показало исследование Агентства по страхованию вкладов (АСВ), жители УрФО постепенно выводят свои сбережения из депозитов в иностранной валюте. По итогам 2018 года объем вкладов в долл. США и евро в округе сократился на 6%, в I квартале 2019 года — еще на 10%. С начала 2018 года доля валютных депозитов на Урале сократилась с 8,8% до 7,7%. По состоянию на 1 апреля общая сумма всех депозитов в долл. США и евро в рублевом эквиваленте составляет 37,4 млрд руб.Аналитики связывают снижение привлекательности валютных депозитов с низкой доходностью этого финансового инструмента. После острой фазы валютного кризиса в 2014-2015 годах доверие к российскому рублю постепенно возвращается. В этих условиях решающую речь для многих граждан решает разница в процентных ставках.По данным АСВ, средняя доходность по валютным вкладам в банках УрФО по итогам I квартала 2019 года составляет 1,5%. Это почти в пять раз меньше, чем по рублевым депозитам (7,2%).«Действительно, в последнее время наблюдается переток вкладчиков в пользу рублевых вкладов. Это связано с ситуацией на валютном рынке, где рубль выглядит достаточно стабильно. Также сказывается разница в процентных ставках. В результате многие вкладчики выбирают рублевые депозиты, которые приносят большую прибыль при низком уровне риска», — считает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.Банк России в опубликованном «Обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2018 — I квартал 2019 года» назвал еще несколько причин массового перетока вкладчиков в рублевую зону. Это, в частности, снижение инфляции и переход к плавающему курсу рубля.В этом документе также говорится, что сохранение повышенной доли валютных вкладов в банковском секторе является одним из факторов уязвимости финансовой системы. Поэтому ЦБ целенаправленно проводит политику девалютизации в структуре пассивов кредитных организаций.С 1 июля 2019 года регулятор вводит новые ограничительные меры: повышает нормативы обязательных резервов для банков по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте с 7% до 8%.Также Банк России в настоящее время обсуждает другие меры сокращения доли вкладов в долл. США и евро, в частности, в виде поправок в законодательство по страхованию вкладов.«Для мягкого стимулирования тенденции к девалютизации обсуждается вопрос о внесении изменений в действующее законодательство по страхованию вкладов в части снижения предельного отклонения процентных ставок по вкладам в иностранной валюте от базовой доходности, сверх которого банки уплачивают дополнительные и повышенные дополнительные страховые взносы», — говорится в «Обзоре финансовой стабильности».Несмотря на активную борьбу ЦБ с валютными вкладами, в ближайшее время спрос на них со стороны населения может заметно вырасти.«Если кризисные явления в российской экономике будут усиливаться, то произойдет ослабление курса рубля. Это может привести к тому, что доходность по валютным вкладам сравняется или даже превысит прибыльность рублевых. Вероятность этого сценария достаточно высока. Факторов в пользу ослабления рубля больше, чем в пользу укрепления», — считает А. Коренев.В случае реализации негативного сценария усилия ЦБ по борьбе с валютными вкладами могут оказаться напрасными. Новая волна девальвации рубля приведет к тому, что значительная часть населения откажется от накопления средств в российской валюте в пользу иностранной. Несмотря на новые ограничительные меры, банки будут вынуждены подстраиваться под существующий спрос.