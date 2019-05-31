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ММК подтвердил статус крупнейшего поставщика подката для производства труб в России

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2019. Магнитогорский металлургический комбинат подтвердил статус крупнейшего поставщика подката для производства сварных труб в России. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей предприятия со ссылкой на руководителя направления продаж трубным предприятиям ПАО «ММК» Александра Кадошникова.



На завершившейся в Ростове-на-Дону 9-й общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» он рассказал, что трубная отрасль является одним из ключевых сегментов присутствия ММК на внутреннем рынке. На её долю приходится более четверти всех российских продаж комбината. В прошлом году компания отгрузила на российский рынок в общей сложности 3,3 млн т горячекатаного проката, около 56% из которого ушло трубникам. В 2017 году поставки горячекатаного проката на рынок составили 3,2 млн т, а годом ранее — 3,1 млн т.



ММК и сам является производителем трубной продукции, выпуская круглые, оцинкованные, а с 2017 года — и профильные трубы. Объемы отгрузки трубной продукции собственного производства на внутренний рынок в 2018 году составили 60 тыс. т, в том числе 11,1 тыс. т оцинкованных труб. В 2019 году объем поставок трубной продукции собственного производства на рынок России планируется сохранить на уровне 2018 года.



Как отметил Александр Кадошников, в условиях высококонкурентного рынка наиболее перспективной маркетинговой стратегией является поиск и закрепление в рыночных нишах. В частности, в 2018 году была разработана и освоена технология производства листового проката из криогенной стали марки 0Н9 для применения в проектах криогенной техники и при строительстве объектов транспортировки, использования и хранения компримированного и сжиженного природного газа. В 2019 году запланированы работы по расширению размерного сортамента производимого проката из криогенной стали.



С 1 апреля 2019 года в ПАО «ММК» введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система оперативно-календарного планирования производства (АС ОКПП), предоставляющая клиентам возможность проводить комплексную проверку заказов на исполнимость в момент оформления, автоматически осуществлять поиск «попутчиков» и оптимально укрупнять малотоннажные заказы.



При возникновении вопросов к качеству поставляемого металлопроката создан офис технической поддержки, который работает по принципу «одного окна» — с использованием единого центра по претензионной работе и технической поддержке. В работе офиса широко используются самые современные информационные ресурсы — ход претензионной работы может отслеживаться клиентом в режиме реального времени, в том числе с помощью мобильного приложения.



9-я общероссийская конференция «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» проходила 27-28 мая в Ростове-на-Дону. В ее работе приняли участие более 100 компаний, среди которых — поставщики трубной продукции, металлотрейдеры, поставщики листовой продукции, потребители труб, научные институты.

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