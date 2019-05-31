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Клиенты «МегаФона» стали скачивать почти на 30% больше интернет-трафика

УрБК, Москва, 31.05.2019. В I квартале 2019 года каждый клиент «МегаФона» в среднем использовал 10,7 гигабайт интернет-трафика, или на 27,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи со ссылкой на итоги финансовой и производственной деятельности компании за первые три месяца 2019 года.



На рост повлиял интерес к интернет-сервисам. Развитие популярных продуктов и обновление тарифной линейки «Включайся!», маркетинговые инициативы, такие как «Купи один смартфон Samsung, получи другой бесплатно», «Гигатека» и иные предложения, направленные на рост подключений к тарифу «Включайся!» и различным сервисам передачи данных, также способствовали росту интернета и, соответственно, выручки от оказания данных услуг.



«В рамках цифровой стратегии «МегаФона» все более значимым фактором роста становится выручка от предоставления цифровых сервисов, включая решения в сфере дополнительных услуг (МегаФон.ТВ, игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы), конвергентные и ИТ-услуги, «Безопасный город» и «Умный город». В результате цифровая выручка за I квартал 2019 года выросла на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.



Выручка «МегаФона» выросла на 4,8% по сравнению с I кварталом прошлого года, достигнув 80,1 млрд руб., при этом сервисная выручка увеличилась на 2,7% и составила 72,8 млрд руб., что связано со значительными темпами роста дохода от мобильной передачи данных, который увеличился на 8,1% и составил 25,1 млрд руб. Таким образом, выручка от мобильной передачи данных остается основным драйвером годовых темпов роста.



Доход от продажи оборудования и аксессуаров в I квартале 2019 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,362 млрд руб., благодаря оптимизации розничной сети, а также росту продаж новых моделей смартфонов Samsung и Apple.



Показатель OIBDA, включая положительный эффект от перехода на новый стандарт учета аренды МСФО 16, увеличился на 15,2% по сравнению с прошлым годом, до 35,2 млрд руб. Без учета влияния МСФО 16 показатель OIBDA составил 30,2 млрд руб.



Крупным инфраструктурным проектом в I квартале стал запуск масштабных сетей NB-IoT в Свердловской области и Хабаровском крае для продвижения интернета вещей в России. Сеть для «машин» поможет развитию современных решений и эффективных процессов на производстве.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:30</span><br /><strong>Клиенты «МегаФона» стали скачивать почти на 30% больше интернет-трафика</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 31.05.2019. В I квартале 2019 года каждый клиент «МегаФона» в среднем использовал 10,7 гигабайт интернет-трафика, или на 27,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи со ссылкой на итоги финансовой и производственной деятельности компании за первые три месяца 2019 года. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087372-klienty-megafona-stali-skachivat-pochti-na-30-bolshe-internet-trafika.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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