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Порядка 90% корпоративных клиентов УБРиР страхуют свои бизнес-карты

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Порядка 90% корпоративных клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), выпустивших себе бизнес-карту, сразу же застраховали ее. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.



«Конечно, технологии защиты операций в полной мере применимы к нашим картам для бизнеса, поэтому «взлом» информационных систем крайне маловероятен, для этого требуются ресурсы, сопоставимые с банковскими ИТ-подразделениями и инфраструктурой. Да и банк не стоит на месте, а постоянно обновляет и наращивает информационную безопасность. Но, к сожалению, никто не отменяет воздействие человеческого фактора. Поэтому даже у самых осторожных пользователей порой случаются форс-мажоры: утеря, кража или мошенничество. Дополнительная защита, позволяющая застраховать финансы, никогда не будет лишней, учитывая, что предприниматели знают цену деньгам, а средний остаток на корпоративных картах выше, чем на картах частных клиентов почти в 1,5 раза», — заявила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Эксперты отмечают, что в случае кражи денег с карты нужно сообщить об этом в банк и сразу же заблокировать карту. Затем — в полицию и страховую компанию. Сотрудники страховой проконсультируют и перечислят список документов, которые нужно предоставить в банк для оформления страхового случая. Как правило, выплаты производятся в течение 15 дней после сдачи всех необходимых документов.



«Предприниматели могут застраховать как уже действующую, так и новую карту. Это делается прямо в офисе банка за пять минут. Страховой платеж составляет 990 рублей в год за карту. Страховая выплата позволит возместить потери, если мошенники уже успели снять наличные или расплатиться картой до того, как она будет заблокирована. Дополнительной защитой станет установка лимитов трат по карте. Если ограничить расходы по карте в день комфортной для предпринимателя суммой, достаточной, например, для оплаты ГСМ или представительских расходов, то мошенники не смогут опустошить карту полностью. Лимиты расходов клиент может установить самостоятельно, в разделе интернет-банка и менять при первой необходимости в крупной покупке», — говорится в сообщении.



Как отмечают представители УБРиР, универсальная карта для бизнесменов — простой и удобный инструмент для оплаты покупок. В отличие от снятия наличных, банк не устанавливает никаких лимитов на безналичные расчеты. Комиссия за такие операции не предусмотрена, и все совершенные платежи признаются полностью благонадежными. Кроме того, оплачивать все свои расходы картой намного удобнее и быстрее, чем наличкой — не нужно тратить время на поездки в банк и ожидание у кассы или банкомата. Также быстро решается вопрос с подотчетными деньгами. Бухгалтерии будет намного проще сводить отчетность и рассчитывать налогооблагаемую базу, так как все расходы по карте указаны в выписке по счету, а из закрывающих документов потребуется приложить только чеки.



Оформить бизнес-карту УБРиР можно в ближайшем офисе, обсуживающем юридических лиц, или оставить заявку на сайте. Клиенты банка могут отправить онлайн-заявку в интернет-банке. Подробные условия можно уточнить по телефону службы поддержки бизнеса 8 800 700 59 59.

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