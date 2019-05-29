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ЦБ планирует сократить срок хранения кредитных историй до 7 лет

29 май 2019 (12:11)

Банк России намерен сократить срок хранения данных кредитных историй с 10 до 7 лет. Соответствующее письмо регулятор направил в Госдуму, передает «Интерфакс».

«В настоящее время Банк России участвует в подготовке изменений в закон о кредитных историях, предусматривающих аннулирование записи кредитной истории в отношении конкретной сделки при отсутствии в ней изменений в течение 7 лет», — говорится в письме регулятора.

Согласно действующему законодательству, кредитная история аннулируется (исключается из числа кредитных историй, хранящихся в соответствующем бюро кредитных историй) по истечении 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории.

По мнению ЦБ, предлагаемые изменения соответствуют международной практике функционирования систем кредитных историй, а также потребностям кредитных организаций, занимающихся долгосрочным, в частности, ипотечным кредитованием.

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