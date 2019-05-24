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Порядка 7,5 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины поступило в администрацию Екатеринбурга
24 май 2019 (14:34)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. С 20 по 23 мая в администрацию Екатеринбурга поступило уже 7,5 тыс. обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора во имя Святой великомученицы Екатерины, сообщается на официальном портале города.
Горожане направляли свои предложения через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Отмечается, что 4,7 тыс. заявок уже обработаны.
Кроме того, теперь екатеринбуржцы могут обсудить места размещения собора еще и на форуме, который администрация Екатеринбурга открыла на информационном городском портале.
Подчеркивается, что он создан для «объективного и всестороннего обсуждения площадок под размещение собора».
«Форум доступен для всех граждан, желающих высказать свое мнение по этому вопросу и пообщаться по данной теме с другими жителями города», — сообщается на официальном портале Екатеринбурга.
Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. По его результатам состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.
Горожане направляли свои предложения через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Отмечается, что 4,7 тыс. заявок уже обработаны.
Кроме того, теперь екатеринбуржцы могут обсудить места размещения собора еще и на форуме, который администрация Екатеринбурга открыла на информационном городском портале.
Подчеркивается, что он создан для «объективного и всестороннего обсуждения площадок под размещение собора».
«Форум доступен для всех граждан, желающих высказать свое мнение по этому вопросу и пообщаться по данной теме с другими жителями города», — сообщается на официальном портале Екатеринбурга.
Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. По его результатам состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.
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