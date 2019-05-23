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Испания сохраняет популярность у инвесторов и туристов
23 май 2019 (16:01)
Средиземноморское побережье Испании по праву считается международным курортом. Мягкий климат, живописные пляжи, развитая инфраструктура влекут сюда туристов круглый год. Где, как ни в Испании можно одновременно насладиться тёплым морем и солнцем, мировым архитектурным наследием, прекрасной кухней и даже организовать отличный шоппинг. Страна активно использует не только свои туристические возможности, но и развивается в таких сферах, как образование, медицина, спорт, сельское хозяйство. Одни едут в Испанию понежиться на теплых пляжах, другие за качественным высшим образованием, третьи — ради бизнеса и инвестиций.
Недвижимость в Испании есть у многих российских политиков, звёзд кино, предпринимателей. Покупают жилье здесь и частные инвесторы для отдыха с семьей или сдачи в аренду. Ежегодно россияне приобретают более полутора тысяч объектов испанской недвижимости, входя в десятку иностранных инвесторов. Спрос есть как на элитную недвижимость на Коста Брава, так и на более бюджетное жилье в провинции Аликанте. У каждого региона своя специфика и свои цены на недвижимость. Как отмечают в агентстве недвижимости Damlex Realty, значительная часть земель на побережье Коста-Брава отдана под природные заповедники, и территорий под новое строительство здесь очень мало. Кроме того, на многих локациях не допускается многоэтажное строительство, что также отражается на стоимости квадратного метра. Каждый город на побережье имеет свой «уровень» престижности: некоторые состоятельные инвесторы выбирают элитный курортный поселок Сагаро, который долгое время был излюбленным местом королевских особ и мировой культурной элиты; другим больше по нраву полный туристов Ллорет де Мар, где в высокий сезон музыка не затихает ни на минуту; кто-то выберет тихий и спокойный стоящий на холмах Бегур. Но таких инвесторов единицы. Массы же стремятся в Барселону — центр Каталонии, культурную и деловую столицу Испании, город с богатейшим историческим наследием, растущий, успешный и разнообразный.
Недвижимостью в Барселоне уже владеют тысячи россиян: русская община Каталонии насчитывает 28 тыс. человек, большая часть которых живет в Барселоне и пригородах. Всего же в Испании проживает 77 тыс. россиян, которые создают здесь культурные и деловые объединения и успешно интегрируются в испанское общество. Кроме того, страну ежегодно посещает более миллиона российских туристов, из которых половина отдыхает в Каталонии. Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, популярность Барселоны как образовательного и туристического центра увеличивают ликвидность местной недвижимости. За последние два года стоимость жилья здесь выросла на 8-10%.
Недвижимость в Испании есть у многих российских политиков, звёзд кино, предпринимателей. Покупают жилье здесь и частные инвесторы для отдыха с семьей или сдачи в аренду. Ежегодно россияне приобретают более полутора тысяч объектов испанской недвижимости, входя в десятку иностранных инвесторов. Спрос есть как на элитную недвижимость на Коста Брава, так и на более бюджетное жилье в провинции Аликанте. У каждого региона своя специфика и свои цены на недвижимость. Как отмечают в агентстве недвижимости Damlex Realty, значительная часть земель на побережье Коста-Брава отдана под природные заповедники, и территорий под новое строительство здесь очень мало. Кроме того, на многих локациях не допускается многоэтажное строительство, что также отражается на стоимости квадратного метра. Каждый город на побережье имеет свой «уровень» престижности: некоторые состоятельные инвесторы выбирают элитный курортный поселок Сагаро, который долгое время был излюбленным местом королевских особ и мировой культурной элиты; другим больше по нраву полный туристов Ллорет де Мар, где в высокий сезон музыка не затихает ни на минуту; кто-то выберет тихий и спокойный стоящий на холмах Бегур. Но таких инвесторов единицы. Массы же стремятся в Барселону — центр Каталонии, культурную и деловую столицу Испании, город с богатейшим историческим наследием, растущий, успешный и разнообразный.
Недвижимостью в Барселоне уже владеют тысячи россиян: русская община Каталонии насчитывает 28 тыс. человек, большая часть которых живет в Барселоне и пригородах. Всего же в Испании проживает 77 тыс. россиян, которые создают здесь культурные и деловые объединения и успешно интегрируются в испанское общество. Кроме того, страну ежегодно посещает более миллиона российских туристов, из которых половина отдыхает в Каталонии. Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, популярность Барселоны как образовательного и туристического центра увеличивают ликвидность местной недвижимости. За последние два года стоимость жилья здесь выросла на 8-10%.
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