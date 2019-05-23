На Среднем Урале ухудшились показатели ввода жилья

За первые четыре месяца текущего года в Свердловской области введено в эксплуатацию 428,4 тыс. кв. м. жилья, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это с сезонными факторами и снижением строительной активности в малых городах Среднего Урала.Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков считает, что снижение объемов ввода жилья в Свердловской области может носить временный характер.«Я бы не стал делать глобальных выводов по статистике за первые четыре месяца. Дело в том, что нашему рынку жилья свойственна сезонность. Традиционно основные объемы сдаются во втором полугодии, в частности, в IV квартале. Если говорить о прогнозах на весь 2019 год, то объемы ввода жилья в Екатеринбурге должны вырасти. Это связано с тем, что достаточно большое число объектов находится на конечной стадии строительства. По крайней мере, значительного снижения ожидать точно не стоит. В остальных городах Свердловской области ситуация сложнее. Здесь, скорее всего, ввод будет сокращаться, потому что в предыдущие годы закладывалось меньше жилья», — полагает Михаил Хорьков.По его словам, спрогнозировать динамику ввода индивидуального жилищного строительства достаточно сложно. Этот сегмент часто зависит не от рыночных факторов, а от административных усилий.Аналитик не считает, что последние законодательные нововведения как-то повлияли на сокращение ввода жилья в эксплуатацию. Напомним, что с 1 июля 2019 года долевое строительство в РФ прекращает свое существование в прежнем виде. Теперь оно будет вестись через открытие специальных эскроу-счетов. Весной 2019 года российские власти разрешили застройщикам после 1 июля 2019 года достраивать некоторые объекты по старым правилам. В частности, исключение будет сделано для компаний, готовность домов у которых на 1 июля составит не менее 30%. Второй важный критерий — количество заключенных договоров (минимум 10%).«Законодательные нововведения привели к тому, что застройщики в прошлом году торопились вывести на рынок новые проекты, чтобы успеть их достроить по старым правилам. Ввод жилья — это совсем другой показатель. Он свидетельствует о результатах работы застройщиков не за последний год, а за два-три года», — считает эксперт УПН.Директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Юрий Чумерин рассказал, что замедление темпов ввода жилья в начале 2019 года происходит не только на Среднем Урале, но и во многих других российских регионах. Это может быть связано с комплексом структурных проблем в стройиндустрии, которые сдерживают развитие отрасли.«В частности, можно отметить сложную ситуацию на рынке стройматериалов. В настоящее время у наших производителей тяжело идет сбыт железобетонных конструкций и стеновых материалов. По сравнению с прошлым годом снижение составило до 5%. При этом себестоимость выпуска стройматериалов непрерывно растет. Это обусловлено регулярным удорожанием топлива, электроэнергии и других ресурсов. Повысить цены производители не могут, чтобы не потерять рынки сбыта. Соответственно, они не имеют возможность нормально развиваться, закупать новое оборудование, проводить техперевооружение», — сказал Юрий Чумерин.Отметим, что в январе-апреле 2019 года оборот строительных организаций в Свердловской области сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Данная статистика свидетельствует о замедлении строительной активности на Среднем Урале. В долгосрочной перспективе это заметно ухудшит статистику по вводу жилья в регионе.