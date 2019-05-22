«РосРАО» представило проект ликвидации свалки в Челябинске

В Челябинске 20-21 мая 2019 года специалисты ФГУП «РосРАО» (предприятие госкорпорации «Росатом») представили журналистам, а также обсудили на экспертном уровне проект рекультивации городской свалки, являющейся сегодня одной из наиболее острых экологических проблем южноуральской столицы. В дискуссии участвовали члены Общественной палаты региона, ученые, представители органов государственной власти и общественных организаций.Отметим, челябинская городская свалка принимала мусор с 1949 года и была закрыта только в прошлом году. За 70 лет сформировалось гигантское тело свалки размером в 55 га со сложной морфологией отходов: их объем составляет более 17,5 млн куб. метров, высота в отдельных участках достигает 40 метров. Земля под полигоном отравлена, ежегодный объем выбросов в атмосферный воздух оценивается в 60 тыс. тонн и включает опасные для здоровья канцерогены.На основании распоряжения правительства РФ от 23 марта 2019 года ФГУП «РосРАО» осуществит рекультивацию городской свалки в Челябинске в рамках национального проекта «Экология». Работы планируется провести в два этапа.На техническом этапе, который займет около трех лет, будет выполнена пересыпка тела свалки и придание ему правильной формы, а также обустройство системы активной дегазации и очистки фильтрата. С помощью систем вертикального и горизонтального дренажа вредный свалочный газ насосами будет закачиваться в магистральный трубопровод и подаваться на систему термического обезвреживания. По словам экспертов, благодаря системе газоочистки при этом не будет никакого риска для окружающей среды.Биологический этап продлится от трех до пяти лет. Сначала на плодородный грунт будет высажен зеленый покров. По словам первого заместителя генерального директора ФГУП «РосРАО» Дмитрия Хваткова, этот этап не предполагает постоянного нахождения на площадке.«После того, как будут проведены озеленительные работы, готовый объект можно передать обратно в город, где станут мониторить экологическую ситуацию, смотреть, как ведет себя растительный покров. Активных работ там больше вестись не будет», — пояснил Дмитрий Хватков.По словам экспертов, сейчас рекультивация свалки находится на стадии проектирования. 27 мая пройдут общественные слушания по проекту, впоследствии исполнителю работ предстоит прохождение экологической и сметно-стоимостной экспертиз, после чего можно будет говорить о заключении контракта.В середине июня «РосРАО» планирует выйти на площадку для проведения подготовительных работ, которые не потребуют наличия заключений экспертиз. В первую очередь необходимо будет обеспечить инфраструктуру: хозбытовые блоки, временные дороги, а также завезти грунт для пересыпки тела свалки. Специалисты будут постепенно заниматься ее планировкой. К инженерным работам планируется перейти уже в августе, чтобы захватить как можно больший период теплого времени в этом году. Основной этап придётся на весну и лето следующего года (исключая период проведения саммитов ШОС и БРИКС).Какие объекты благоустройства разместятся на месте бывшей свалки, предлагается решить самим челябинцам. Среди проектов, предложенных населением, будет проведен конкурс.«Минэкологии объявило конкурс для населения, в рамках которого каждый горожанин может предложить, что будет на месте свалки через несколько лет. На сегодняшний день можно точно сказать, что она превратится в сформированный холм, который будет засеян травой. Возможно, появится кустарниковая и древесная растительность. То есть это будет такой «зелёный оазис» недалеко от центра города. По опыту подобных проектов в других государствах мы предполагаем, что после этого территория будет благоустроена и доступна для населения», — отметил исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.По оценкам экспертов, стоимость рекультивации челябинской свалки составит порядка 3,5 млрд руб. По большей части это федеральные средства, но проект софинансируется и из областного бюджета. В результате его реализации ожидается снижение выбросов в атмосферу Челябинска и всего Южного Урала на 40 млн кубометров. Запланировано также ликвидировать угрозу попадания токсичного фильтрата в реку Миасс и городской водозабор, а также восстановить более 55 гектаров земель.