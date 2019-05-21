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Прокуратура опротестовала график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в городе Асбесте

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Асбесте опротестован утвержденный муниципалитетом график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей из-за нарушений требований законодательства — правовым актом был увеличен допустимый срок ограничения подачи горячей воды жителям городского округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 № 20, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Постановлением администрации Асбестовского городского округа утвержден график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, в соответствии с которым в некоторых районах Асбестовского городского округа период отключения горячего водоснабжения для проведения ежегодных профилактических ремонтов превышает 20 суток», — говорится в сообщении.



Протест прокурора был удовлетворен, и противоречащее законодательству РФ постановление исправлено — ограничение горячего водоснабжения в Асбестовском городском округе в период ежегодных профилактических ремонтов не будет превышать 14 суток (за исключением случаев устранения последствий аварийных ситуаций, произошедших во время гидравлических испытаний).

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