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В Екатеринбурге архитекторы обсудили выбор места новой площадки для строительства храма Святой Екатерины
21 май 2019 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую встречу с архитекторами города, на которой обсуждался вопрос выбора новой возможной площадки для строительства храма Святой Екатерины. Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.
«Архитекторы рассмотрели несколько перспективных вариантов размещения храма и обсудили плюсы и минусы каждого. Площадки для строительства предлагали сами горожане — прямо сейчас в администрации города Екатеринбурга проходит сбор предложений от граждан. За сутки в органы местного самоуправления поступило 2 тыс. 531 обращение от горожан с предложениями о возможных площадках для строительства храма Святой Екатерины», — говорится в сообщении.
Сбор предложений продолжится 10 дней. Планируется, что в конце следующей недели специалисты администрации города соберут и обработают все пожелания горожан. По результатам состоится рейтинговое голосование жителей за площадку для строительства нового храма. После определения наиболее популярных площадок архитекторы смогут уже более предметно обсудить перспективу их застройки.
«Архитекторы рассмотрели несколько перспективных вариантов размещения храма и обсудили плюсы и минусы каждого. Площадки для строительства предлагали сами горожане — прямо сейчас в администрации города Екатеринбурга проходит сбор предложений от граждан. За сутки в органы местного самоуправления поступило 2 тыс. 531 обращение от горожан с предложениями о возможных площадках для строительства храма Святой Екатерины», — говорится в сообщении.
Сбор предложений продолжится 10 дней. Планируется, что в конце следующей недели специалисты администрации города соберут и обработают все пожелания горожан. По результатам состоится рейтинговое голосование жителей за площадку для строительства нового храма. После определения наиболее популярных площадок архитекторы смогут уже более предметно обсудить перспективу их застройки.
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