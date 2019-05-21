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В Екатеринбурге архитекторы обсудили выбор места новой площадки для строительства храма Святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую встречу с архитекторами города, на которой обсуждался вопрос выбора новой возможной площадки для строительства храма Святой Екатерины. Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.



«Архитекторы рассмотрели несколько перспективных вариантов размещения храма и обсудили плюсы и минусы каждого. Площадки для строительства предлагали сами горожане — прямо сейчас в администрации города Екатеринбурга проходит сбор предложений от граждан. За сутки в органы местного самоуправления поступило 2 тыс. 531 обращение от горожан с предложениями о возможных площадках для строительства храма Святой Екатерины», — говорится в сообщении.



Сбор предложений продолжится 10 дней. Планируется, что в конце следующей недели специалисты администрации города соберут и обработают все пожелания горожан. По результатам состоится рейтинговое голосование жителей за площадку для строительства нового храма. После определения наиболее популярных площадок архитекторы смогут уже более предметно обсудить перспективу их застройки.

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