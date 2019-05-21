Вклады теряют популярность у свердловчан

Свердловчане стали реже пользоваться банковскими вкладами. В I квартале общий объем привлеченных средств физлиц в рублях на Среднем Урале сократился с 626,7 до 623,7 млрд руб., говорится в аналитических материалах Банка России.Во всех регионах РФ объем вкладов в рублях в январе-марте сократился на 1% (до 22,1 трлн руб.). Эксперты связывают негативный тренд с отсутствием накоплений у большинства граждан и низкой доходностью вкладов по сравнению с другими инвестиционными инструментами.«Одной из главных причин сокращения вкладов являются слишком низкие процентные ставки для данного вида рисков. На сегодняшний день банковские депозиты хотя и являются самым понятным и легкодоступным инструментом сохранения денежных средств, фактически не могут служить для их приумножения. Да, ставка по депозиту чуть выше официальной инфляции, но ниже ощущаемой. Для сравнения, государственные облигации, обладающие большим уровнем надежности, приносят доход выше», — считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.Отметим, что в первой декаде мая 2019 года средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 крупнейших российских банков составила 7,52%.Еще одной причиной сокращения вкладов, по мнению экспертов, является опережающий спрос в предыдущем году, из-за чего была сформирована достаточно высокая база, от которой сейчас приходится «отталкиваться».Независимый финансовый аналитик Константин Селянин полагает, что ключевым фактором является сокращение реальных доходов населения. У многих россиян просто нет сейчас свободных средств, которые они бы могли положить на депозит.«Уже два года в нашей стране наблюдается чистый отток вкладов. Что это значит? Если вычесть проценты, то на протяжении всего этого времени объемы депозитов сокращаются. Не думаю, что это как-то связано с изменением потребительской модели поведения. Скорее всего, людям просто нечего сберегать. У многих граждан, которые ранее с удовольствием накапливали средства, заметно сократились доходы. Текущая экономическая ситуация не позволяет им открывать банковские вклады», — сообщил Константин Селянин.По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в РФ снижаются шестой год подряд. В I квартале 2019 года показатель сократился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам всего 2019 года также прогнозируется отрицательная динамика.На этом фоне аналитики пока не видят предпосылок для роста банковских вкладов.«Нынешний год обещает быть менее доходным и куда более рискованным, чем 2018-й. Да и свободных средств на руках у населения осталось куда меньше. С другой стороны, «сезонный фактор», на который указывает Банк России, также имеет место быть, что тоже не стоит сбрасывать со счетов. В целом же по году стоит ожидать снижения объемов вкладов в силу вышеперечисленных причин», — считают аналитики ГК «Финам».Эксперты отмечают, что ситуация на рынке вкладов во многом будет зависеть от динамики процентных ставок. В мае Банк России сообщил о прохождении годового пика инфляции. Это заметно снизило вероятность дальнейшего роста ключевой ставки, который мог бы заметно повысить доходность депозитов. В этой ситуации наиболее вероятным кажется дальнейший отток вкладов со счетов россиян.