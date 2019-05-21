Новости дня

Рынок рекламы в России резко замедлил рост и упал на 9%

УрБК, Москва, 21.05.2019. В России зафиксировано резкое замедление роста рынка. В I квартале 2016 года рынок рекламы вырос на 18%, в те же периоды 2017 и 2018 года — на 13%, а в 2019 году — всего на 4%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР).



«Стагнация длится уже несколько лет. Можно сказать, рынок рекламы впервые пришел в некое соответствие реальному состоянию экономики. Уровень реальных доходов в I квартале, согласно Росстату, упал на 2%, в этих условиях рост на 4% — это очень прилично. Год назад рост в 15% обеспечили новые технологии в рекламе, общие организационные и прочие усилия», — сказал вице-президент и сопредседатель комиссии экспертов ассоциации Сергей Веселов.



В этом году за I квартал российские компании потратили на рекламу 111 млрд руб., это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



При этом на долю телевизионной рекламы пришлось 42 млрд руб. (упала на 6%). Последний раз падение фиксировалось в 2015 году, когда из-за резкого падения рубля в декабре 2014 года доходы от рекламы снизились на 22%.



Но поднялся рост рынка рекламы в интернете: за январь-март этого года он вырос на 18% до 51,5 млрд руб., а в аналогичный период прошлого года — на 22%. Интересно, что крупнейшие интернет-холдинги отчитались о разной динамике роста рекламной выручки: у «Яндекса» в январе-марте она выросла на 40% до 37,2 млрд руб. (за этот период в прошлом году — на 17%), выручка Mail.ru Group выросла на 19,3% до 7,8 млрд руб. (годом ранее — на 41,7%).



В прессе доходы от рекламы составили 3,6 млрд руб. (на 12% меньше, чем в первом квартале 2019 года). В том числе, рост доходов от рекламы в газетах упал на 18%, в журналах — на 7%. Год назад за тот же период рост упал на 12%.



Доходы радиостанций от рекламы за январь-март упали на 5% и составили 3,5 млрд руб. В прошлом году они выросли на 4%.



А вот сегмент ООН (Out of Home) вырос на 3% до 11 млрд руб. (год назад в I квартале он оставался на том же уровне).



Расходы российских компаний на рекламу по итогам прошлого года увеличились на 12,4% до 469 млрд руб. В 2017-м объем российского рынка рекламы составил 417 млрд руб., это на 14% больше, чем в 2016 году.



Ранее игроки рынка прогнозировали по итогам 2019 года более резкое замедление роста рынка. Эксперты Dentsu Aegis Network в начале 2019 года отмечали, что ждут рост всего рынка на 5,9% в 2019 году, а в апреле ухудшили свой прогноз до 4,5%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: