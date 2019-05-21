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В Свердловской области в ближайшие дни сохранится холодная и дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. Синоптики сообщают о том, что в предстоящие дни в Свердловской области сохранится дождливая и холодная погода. Местами в ночные часы возможны заморозки до -5 градусов по Цельсию.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в связи с понижением температуры воздуха, отключением централизованного отопления возрастает риск увеличения количества бытовых пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, электробытовых приборов и газового оборудования.



Под влиянием краткосрочного похолодания могут повредиться растения. Поэтому садоводам рекомендуют защитить их с помощью укрытия спецматериалом.



«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов, не оставлять их включенными без присмотра. При топке печи обязательно контролировать этот процесс, не использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Для обогрева жилых помещений не рекомендуется использовать газовые плиты», — говорится в сообщении.

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