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ЦБ считает бурный рост потребительского кредитования ловушкой для населения

Чрезмерный рост потребительского кредитования в России может оказаться ловушкой и для населения, и для финансовых организаций. Об этом, выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, заявил первый заместитель главы Банка России Дмитрий Тулин.



«Мы в ЦБ полагаем, что, с одной стороны, это объективный процесс, не нужно его запрещать, но нас уже несколько настораживают темпы прироста, есть угрозы того, что это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков», — цитирует его слова «Интерфакс».



Первый зампред регулятора признал, что пока меры ЦБ не привели к заметному сокращению годовых темпов прироста потребительского кредитования, но уже влияют на месячные и квартальные данные.



Он также рассказал о причинах бурного роста этого вида кредитования.



«У нас в течение нескольких лет, начиная с 2015 по 2017 год, наблюдалось ежегодное снижение реальных доходов населения, люди стали меньше потреблять существенно. В 2018 году где-то стабилизировалась эта ситуация, по крайней мере, падение прекратилось. Люди уже, наверное, устали дальше вести такой аскетический образ жизни. Часть населения берет потребительские кредиты, чтобы хотя бы поддерживать уровень потребления, дальше его не снижать», — заявил Д. Тулин.

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