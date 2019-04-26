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Банки прогнозируют рост мошенничества из-за увеличения лимитов бесконтактной оплаты по картам Visa

Банкиры считают, что увеличение лимитов бесконтактной оплаты по картам Visa без введения пин-кода приведет к росту мошенничеств до 1 млрд руб. в год, сообщает «Коммерсантъ».



Вопрос о рисках, возникших после повышения максимальной суммы покупок без пин-кода при бесконтактной оплате в платежной системе Visa (с 13 апреля она выросла с 1 до 3 тыс. руб.), был озвучен на конференции по практическим аспектам борьбы с кибермошенничеством в финансовом секторе.



Эксперты подчеркивают: несмотря на то, что в общем объеме операций доля проблемных незначительна, в абсолютном выражении она может достигнуть 1 млрд руб. в год. Платежная система предлагает банкам самим решать, увеличивать лимиты или нет.



Директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев отметил, что по закону «О национальной платежной системе» в случае использования банковской карты без согласия клиента банк, согласно законодательству, обязан возместить ущерб (в случае, если владелец карты незамедлительно, не позднее следующего дня после совершения операции, направит уведомление банку). Он уточнил, что на сегодняшний день отдельные клиенты уже оспаривают в банке «пачечки» таких операций, а теперь «стоит ожидать той же истории, но уже с более крупным ценником». Более того, по его словам, увеличение лимита сделает мошенничества с банковскими картами более привлекательными для злоумышленников.



«Коммерсантъ» отмечает, что в кулуарах конференции другие представители банковского сообщества и эксперты также прогнозировали риски роста мошенничества при увеличении лимита. Эксперт RTM Group Евгений Царев сказал, что если клиент называет операции по карте мошенническими, бремя обратного доказательства в таком случае лежит на банке. Но, по словам начальника управления статистического анализа банка «Ренессанс кредит» Сергея Афанасьева, согласно их исследованиям, доля мошеннических операций с бесконтактной оплатой в общем объеме незначительная, и потому даже утроение суммы платежа не потребует от банка существенных сумм компенсации хищений. Однако в целом по банковской системе потери от несанкционированных операций в торговых точках в прошлом году составили 0,3 млрд руб., а при увеличении лимита могут достичь 1 млрд руб.



При этом, как считает начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, на механизмы борьбы с подобным мошенничеством увеличение лимитов вряд ли повлияет.



«Чаще технологией бесконтактной оплаты пользуются, чтобы купить продукты, заплатить в ресторане или кафе, а мошенников интересуют высоколиквидные товары, которые легко потом сбыть. Антифрод системы банков зафиксирует подозрительную активность, например, если будет три операции за час — счет будет заблокирован», — уточнил он.



Алексей Сизов отметил, что по так называемым friendly fraud (мошенничество самих клиентов) пока нет сложившейся судебной практики.



Также в кулуарах форума было озвучено мнение, что, возможно, имеет смысл увеличить лимит лишь по отдельным банковским продуктам (в Visa этот вопрос оставляют на усмотрение банков). Пока же банки в большинстве либо уже повысили лимиты для всех клиентов (Райффайзенбанк, «ФК Открытие», «Русский стандарт»), либо сохранили его на уровне 1 тыс. руб. (ХКФ-банк).



Пока же возможность для мошенников совершать покупки на 3 тыс. руб. без пин-кода ограничена возможностью терминалов в магазинах принимать эту оплату.



«Это происходит потому, что пока не завершены изменения в настройках банков-эквайеров и их процессинговых центров. Кроме того, многие банки-эквайеры регулируют величину лимитов при оплате без пин-кода в соответствии с внутренними правилами рисков и договоренностью с торговыми предприятиями», — комментирует гендиректор компании «Мульти карта» Кирилл Свириденко.

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