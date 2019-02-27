Кризис

Президент России распорядился принять меры для предотвращения мошенничества МФО

Президент Владимир Путин дал поручение Банку России и силовикам до 1 мая 2019 года принять меры, направленные на предотвращение мошенничества микрофинансовых организаций (МФО).



Как сообщает «Прайм», доклад поручено представить до 1 мая 2019 года, далее — один раз в полгода.



«Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Минюсту России принять необходимые меры для предотвращения и пресечения неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности», — говорится в сообщении главы государства.

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