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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ЕМУП «Золушка»

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2019. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«По версии следствия, обвиняемый с августа 2011 года по июнь 2018 года занимал должность директора «Школьно-базовая столовая «Золушка». Он сообщил предпринимателю, что готов заключить с ним договор поставки хлебобулочных изделий на 2014 год только при условии, что часть денежных средств тот будет передавать главному бухгалтеру ЕМУП «ШБС «Золушка». При этом из 43 руб., полученных в качестве оплаты за 1 кг. хлебобулочных изделий, 13 руб. должны передаваться предпринимателем главному бухгалтеру муниципального предприятия. Полученные средства использовались для выплаты заработной платы лицам, состоящим в фактических трудовых отношениях без оформления трудового договора», — говорится в сообщении.



Всего в период с января 2014 года по декабрь 2017 года главный бухгалтер по указанию директора ЕМУП «Золушка» получила от предпринимателя денежные средства в размере свыше 2,2 млн руб.



Кроме того, в декабре 2016 года обвиняемый утвердил План закупки предприятием, где не проверил соответствия цены, указываемой в спецификациях к договорам поставки за единицу товара, с ценой за единицу товара, по которой он должен был быть поставлен в соответствии с Планом закупки.



В частности, с расчетного счета ЕМУП «Золушка» перечислена плата за поставленную замороженную говядину в размере свыше 6,4 млн. рублей, вместо 5,7 млн руб. Аналогичным образом масло было приобретено за сумму свыше 4 млн руб. несмотря на то, что указанный товар надлежало в соответствии с Планом закупки приобрести на 1,3 млн руб. дешевле.



В целом, ненадлежащее исполнение на тот момент директором ЕМУП «Золушка» своих обязанностей повлекло за собой необоснованные расходы муниципального предприятия на общую сумму свыше 4,6 млн руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.



Санкция ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) предусматривает наказание, в виде лишения свободы на срок до 4 лет, санкция ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). предусматривает назначение штрафа в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.



ЕМУП «Золушка» уже фигурировало в связи с деятельностью правоохранительных органов. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подало в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск о ликвидации ЕМУП «Золушка».



С начала 2018 года в Екатеринбурге прошла серия пищевых отравлений в школах. Ряд из них находились на обслуживании ЕМУП «Золушка», где впоследствии были выявлены серьезные нарушения санитарного законодательства.

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