Кризис
В Екатеринбурге мужчина через суд доказал чистоту своей кредитной истории
22 февраль 2019 (16:44)
В Екатеринбурге мужчина через суд доказал чистоту своей кредитной истории, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Екатеринбуржец на протяжении года пытался оформить ипотечный кредит, обращался с заявками в различные банки, но везде получал отказ. Он был уверен в своей кредитной истории, пока не обратился в ЗАО «Объединенное кредитное бюро». Ему предоставили информацию о наличии заключенного в 2014 году договора о кредитной карте с КБ «Ренессанс Кредит». Однако данный договор Владислав не заключал, да и адрес проживания в договоре был указан не его.
Екатеринбуржец обратился в суд с иском к КБ «Ренессанс Кредит» о признании договора недействительным, он также просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб. и стоимость судебной экспертизы — 16 тыс. 900 руб.
Договор по карте от января 2014 года признан недействительным, с ответчика взысканы расходы на оплату судебной экспертизы в размере 16 тыс. 900 руб. Однако представитель ответчика обжаловал решение в Свердловском областном суде. Его апелляционная жалоба оставлена судом без удовлетворения.
Екатеринбуржец на протяжении года пытался оформить ипотечный кредит, обращался с заявками в различные банки, но везде получал отказ. Он был уверен в своей кредитной истории, пока не обратился в ЗАО «Объединенное кредитное бюро». Ему предоставили информацию о наличии заключенного в 2014 году договора о кредитной карте с КБ «Ренессанс Кредит». Однако данный договор Владислав не заключал, да и адрес проживания в договоре был указан не его.
Екатеринбуржец обратился в суд с иском к КБ «Ренессанс Кредит» о признании договора недействительным, он также просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб. и стоимость судебной экспертизы — 16 тыс. 900 руб.
Договор по карте от января 2014 года признан недействительным, с ответчика взысканы расходы на оплату судебной экспертизы в размере 16 тыс. 900 руб. Однако представитель ответчика обжаловал решение в Свердловском областном суде. Его апелляционная жалоба оставлена судом без удовлетворения.
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