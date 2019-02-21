Кризис

Банк России планирует ограничить доступ россиян к услугам форекс

Банк России планирует ограничить возможности россиян играть на форексе, а также намерен сделать форекс-рынок доступным только квалифицированным инвесторам. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.



«Допустить форекс-дилеров в легальную плоскость было очень серьезным шагом. ЦБ долгое время оппонировал этому закону, но, к сожалению, для нас, законодатель решил так, как решил. Но заложенных в законе механизмов явно недостаточно, чтобы защитить граждан. Мы сейчас завершаем работу над законопроектом о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах, и для нас очевидно, что рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов. Более того, даже для них мы максимальное плечо планируем сократить с 1 к 50 до 1 к 30», — отметил Владимир Чистюхин.



По его мнению, услуги форекс похожи на финансовые пирамиды, несмотря на то, что регулируются законодательно.



«В 2018 году мы выявили 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, за два года — 352. Мы работаем с тем, что становится известно ЦБ — жалобы, информация в прессе, сведения от других участников рынка. Но мы не видим всю нелегальную картинку целиком, это область, закрытая от точного анализа», — сказал Владимир Чистюхин.



Он отметил, что если доменное имя сайта нелегального форекс-дилера зарегистрировано в Российской Федерации, ЦБ может инициировать его блокировку.



«Но, как правило, это довольно длительная процедура, блокировка производится по решению суда, да и большинство нелегальных сайтов размещены в зарубежных доменах. В настоящее время готовится проект федерального закона, он уже прошел первое чтение и позволит Роскомндазору блокировать сайты по нашему обращению во внесудебном порядке. Это ускорит процедуру в разы», — сказал представитель ЦБ.



По его словам, сейчас проблема нелегальных форекс-дилеров не очень велика, но помощь ЦБ клиентам таких компаний затруднена, так как регулятор может принимать меры только в отношении поднадзорных организаций. На иностранные компании могут оказать влияние только иностранные регуляторы, добавил Чистюхин.

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