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В Свердловской области могут реорганизовать шесть судов

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев внес в Законодательное собрание региона проект федерального закона об упразднении 6 районных судов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Речь идет не о ликвидации судов, а об оптимизации их работы. При этом схема размещения судов не изменится, граждане смогут реализовывать право на обращение в суд с учетом места их проживания через постоянные судебные присутствия. Принятие предлагаемого проекта федерального закона позволит привести устройство судебной системы в Свердловской области в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства. Проект предусматривает упразднение некоторых малосоставных судов путем передачи их функций более крупным по численному составу», — говорится в сообщении.



В частности, предлагается упразднить:



Заречный районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Белоярского районного суда Свердловской области;



Байкаловский районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Ирбитского районного суда Свердловской области;



Тугулымский районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Талицкого районного суда Свердловской области;



Слободо-Туринский районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Туринского районного суда Свердловской области;



Новолялинский районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Верхотурского районного суда Свердловской области;



Постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда Свердловской области в селе Таборы Таборинского района Свердловской области.



«В случае принятия предлагаемого проекта федерального закона упразднение вышеуказанных районных судов с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия другим районным судам Свердловской области позволит равномерно распределить нагрузку на судей укрупненных районных судов, что в конечном итоге приведет к сокращению сроков рассмотрения дел и повышению качества их рассмотрения», — отмечают в пресс-службе.



В феврале 2016 года в Свердловской области указом президента РФ были упразднены Ачитский и Пышминский районные суды, городские суды Красноуфимска, Верхней Салды, Нижней Салды и Камышлова. Вместо них были созданы Верхнесалдинский, Красноуфимский и Камышловский районные суды. В Ачите, Нижней Салде, Пышме осталось судебное присутствие. Нарушение прав граждан на доступ к правосудию это не повлекло.

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