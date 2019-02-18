Алексей Кузнецов проверил пропанты

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов посетил 15 февраля 2019 года Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС». Это первичное подразделение компании в структуре производства керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов.Производственную площадку Алексей Кузнецов осмотрел в сопровождении главы Сухоложского городского округа Романа Валова и директора Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александра Константинова.Осмотр начался в цехе сухого помола, где исходное сырье — синтетический оливин, подвергается первичной обработке. Затем в него добавляют песок, глину и техническую воду. Есть и процесс мокрого помола, когда сырье уже перемалывается вместе с водой.Затем Александр Константинов показал цех, где измельченная смесь проходит через башенные распылительные сушила. Благодаря тому, что вся вода, которую используют при изготовлении пропантов, выпаривается, на производстве нет никаких стоков.Далее главе свердловского минприроды показали, каким образом получается пропант-сырец. После двух помолов, сушки и гранулирования продукция поступает в специальные барабаны, где снова сушится. Александр Константинов рассказал, что этот полуфабрикат и доставляется на другие производственные площадки ООО «ФОРЭС», где проходит обжиг, а потом фасуется в мешки и отгружается потребителям.Также директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» познакомил Алексея Кузнецова с современными фильтрами, которые защищают окружающую среду на производстве. Улавливаемая ими пыль вновь отправляется на производство. При этом стоит отметить, что выбросы на заводе вдвое меньше разрешенных нормативов.В общей сложности на предприятии сегодня эксплуатируются 54 рукавных фильтра, в том числе девять локальных. Они оснащены элементами из современных тканей, обладающими длительным сроком службы.«В 2018 году мы перешли на новые фильтры, которые производят очистку порядка 99,8%. По санитарно-защитной зоне у нас в течение пяти лет нет никаких замечаний и нарушений», — заявил директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александр Константинов.По его словам, только за 2018 год в экологические мероприятия на заводе ООО «ФОРЭС» вложило 42 млн руб.«Мы увидели направления работы по охране труда, мы увидели мероприятия по охране окружающей среды. На самом деле, это впечатляет», — отметил по итогам визита министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.Также он отметил, что задача ведомства — сотрудничать с новыми и уже работающими предприятиями по направлению природоохранной деятельности ради улучшения жизни свердловчан.