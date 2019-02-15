Кризис

Портфель займов уральских субъектов микрофинансирования составляет более 21 млрд рублей

На 2019 год портфель займов, представленных уральскими субъектами микрофинансирования (МФИ), составляет более 21 млрд руб., портфель привлеченных средств — 25 млрд руб., из которых 11 млрд руб. приходится на паевые фонды жилищных накопительных кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



По данным регулятора, на территории Уральского региона с 2017 года наблюдается тенденция сокращения количества субъектов микрофинансирования. Прекратили свое существование в основном недействующие организации. С рынка также выводились компании, осуществляющие неприемлемые практики и систематически нарушающие требования законодательства. При этом показатели задолженности заемщиков перед МФИ демонстрируют обратную тенденцию — рост составил 10%. Таким образом, вывод части субъектов микрофинансирования с рынка не оказал существенного влияния на объемы кредитования населения.



Что касается МФО, то эксперты Банка России отметили смещение фокуса развития рынка с займов сегмента PDL (займов до зарплаты) на сегмент финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. Так, доля займов МСП в портфеле микрозаймов в Уральском регионе увеличилась до 60%. При этом МФО слабо развивают IT-технологии. На сегодняшний день на Урале только 3 микрофинансовых организации используют он-лайн каналы кредитования.



«Финансовый рынок Уральского региона характеризуется наличием значительных перспектив развития. Как показывает статистика, физические лица и предприниматели все чаще обращаются за финансовыми продуктами к МФИ. И мы считаем, что для развития и формирования доверительной среды среди населения и создания уверенности инвесторов в сохранности денежных средств должны принимать участие две стороны: Банк России и сами участники финансового рынка», — отметил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.



Всего в Уральском регионе по данным на 1 февраля 2019 года действовало 238 МФО, 606 ломбардов, 260 КПК, 81 СКПК.

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