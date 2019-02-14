Свердловчане в долговой ловушке

В 2018 году в Свердловской области на треть вырос объем взысканной через суд задолженности по кредитам и коммунальным платежам. Массовый рост числа исков и заявлений о выпуске судебных приказов в этих сферах эксперты связывают с увеличением расходов свердловчан на фоне снижения реальных доходов, а также повышением уровня закредитованности населения. При этом в ближайшей перспективе ситуация может значительно усугубиться из-за «мусорной» реформы и прошлогоднего «кредитного бума».Как отметил на пресс-конференции в Екатеринбурге и. о. председателя Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, более 40% рассмотренных гражданских исков в прошлом году были связаны со взысканием задолженности за услуги ЖКХ.«В 2018 году в суды области поступило более 728 тыс. исков и заявлений о выпуске судебных приказов. Их число выросло, как и в прошлые годы, за счет массового поступления заявлений о взыскании задолженности по коммунальным платежам и за капремонты. Всего суды рассмотрели более 605 тыс. гражданских дел, примерно 44-45% из них — дела о взыскании коммунальных платежей. Всего таких требований было принято 250 тыс., основная масса из них удовлетворена. Это свидетельствует о непростой ситуации, которая сложилась в нашем регионе. Впрочем, эта динамика соответствует общероссийской», — рассказал Владимир Дмитриев.По его словам, также на 48% в регионе выросло число споров о взыскании задолженности по кредитам. В прошлом году было рассмотрено 200 тыс. таких заявлений. В основном это иски банков и микрофинансовых организаций.«В прошлом году в порядке приказного и искового производства суды области удовлетворили требования на сумму более 11 млрд руб. по кредитным задолженностям, что примерно на треть больше, чем в 2017-м. Что касается коммунальных платежей, в приказном порядке, то есть без проведения судебного заседания, было взыскано более 5,5 млрд руб. Годом ранее эта цифра равнялась примерно 4 млрд руб.», — рассказал и. о. председателя Свердловского облсуда.Между тем эксперты сходятся во мнении, что уже в ближайшей перспективе ситуация с просроченной задолженностью населения на Среднем Урале может усугубиться. Согласно данным Свердловскстата, реальные располагаемые денежные доходы жителей региона в январе-декабре 2018 года снизились на 3,1%. И никакого улучшения здесь ожидать пока не приходится.При этом с начала 2019 года увеличились расходы на услуги ЖКХ, зафиксирован рост цен на продукты питания. В то же время за январь просроченная задолженность по зарплате среди организаций Среднего Урала, которые не относятся к малому бизнесу, выросла в 2,2 раза.«Ожидать уменьшения роста числа заявлений о взыскании задолженности по коммунальным платежам в ближайшее время не приходится. Это связано в том числе с проведением «мусорной» реформы, повысившей финансовую нагрузку на свердловчан», — считает Владимир Дмитриев.«Доходы граждан снижаются уже в течение пяти лет, а коммунальные платежи постоянно растут, причем повышение происходит не только на уровень инфляции. Эти факторы «выбивают» часть людей, которые могли раньше себе позволить платить за ЖКХ своевременно. То же касается кредитов. А когда людям приходится выбирать, что делать: оплачивать коммунальные услуги, займы или кормить детей, они выбирают последнее. Это абсолютно оправданно и закономерно. Поскольку надеяться, что благосостояние наших граждан вырастет в ближайшие год-два, не приходится, число тех, кто стал неспособен обслуживать свои обязательства, продолжит увеличиваться», — полагает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.Он также отмечает, что на ситуацию неизбежно повлияет беспрецедентный рост кредитования в 2017-2018 годах. В текущих экономических условиях просроченная задолженность будет увеличиваться как минимум пропорционально объему выдачи займов.Таким образом, в ближайшие два года эксперты прогнозируют повышение нагрузки на суды по взысканию кредитной и коммунальной задолженности с жителей Свердловской области. Аналитики отмечают, что сегодня доля «просрочки» еще не выглядит угрожающе, однако ситуация может усугубиться значительно и достаточно быстро.