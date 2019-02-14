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На «банковской улице» без перемен
14 февраль 2019 (16:28)
В рамках онлайн-флешмоба #10yearschallenge «УралБизнесКонсалтинг» продолжает исследование улиц Екатеринбурга с большим количеством банковских офисов. Теперь мы прогуляемся по «банковской улице № 2» — проспекту Ленина от площади Коммунаров до УрФУ (ранее УПИ).
Спустя 10 лет не удалось обнаружить филиалы АО «КБ «Ситибанк» на Ленина, 2, Сбербанк (Ленина, 20), ООО «КБ Кольцо Урала» на Ленина, 28, Банк «Траст» по Ленина, 40, ОАО КБ «Северный морской путь» — Ленина, 89, ООО КБ «Кольцо Урала» на Ленина, 99, ЗАО «Банк «Интеза» по Гагарина, 31, ОАО «Альфа-Банк» (Гагарина, 33).
Из 23 банковских отделений на ул. Ленина только 11 остались на прежнем месте.
ОАО «СКБ-банк» по Ленина, 5, ЗАО «Банк «Интеза» на Ленина, 20а, ВТБ24 (Ленина, 27), ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» на Ленина, 29, Сбербанк России по Ленина, 38а, ОАО «ВУЗ-банк» (Ленина, 50), ОАО «СКБ-банк» — Ленина, 81, ОАО «Альфа-Банк» на Ленина, 60, ООО «Банк «Home Credit & finance» по Ленина, 60, ВТБ24 (Гагарина, 16), ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» — 8 Марта, 13.
Пять банков, которые имели филиалы на «второй банковской улице», и вовсе потеряли лицензию.
У ПАО «Уралтрансбанк», отделение которого находилось на ул. 8 Марта, 13, отозвали лицензию совсем недавно — в 2018 году. Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, что привело к существенному снижению размера капитала банка. Дальнейшее ухудшение качества активов ПАО «Уралтрансбанк» привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате собственных средств кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению банка невозможным к исполнению.
ОАО «Свердловский Губернский Банк», которое находилось на Ленина, 70, потеряло лицензию в 2011 году в связи с решением акционеров ОАО «Свердловский Губернский Банк» о реорганизации общества путем его присоединения к ОАО «Банк «Открытие».
О «Монетном доме» мы писали ранее. Его отделение располагалось на ул. Ленина, 70, лицензию отозвали в 2010 году. ОАО «Банк «Монетный дом» отражало в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и не создавало адекватные резервы на возможные потери по прочим активам. Это привело к полной потере капитала и ликвидности.
Акционеры ОАО «УРСА Банк» и «МДМ-Банка» 3 декабря 2008 года объявили о намерении объединить свои доли в банковский холдинг для создания одного из ведущих частных универсальных банков России. 7 августа 2009 года «УРСА» стал частью «МДМ Банка».
Как и на улице Малышева, мы нашли закрытое отделение «Банк24.ру». На двери отделения висят документы и объявление: «Спасибо, что были с нами». Складывается впечатление, что с тех пор, как отделение покинули сотрудники, внутрь никто не заходил. Удивительно, что помещения «Банк24.ру» никто не занимает. Возможно, место несчастливое.
В то же время на Ленина появились и новые отделения банков.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» на Ленина, 20
ПАО «АКБ «Ак Барс» на Ленина, 20
АО «БКС Банк» на Ленина, 13а
ПАО «СКБ-Банк» на Мира, 19
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» на Ленина, 99
ПАО «Банк «ФК Открытие» на Генеральской, 7
Сбербанк на Ленина, 48
ПАО «МТС Банк» на Ленина, 49
ПАО «Почта Банк» на Ленина, 39
АО «КБ «Локо-Банк» на Ленина, 38а
ООО «Банк «Нейва» на Ленина, 36
«Росгосстрах банк» на Ленина, 48
Напомним, что по данным исследования агентства «Эксперт РА», из 440 действующих банков к концу 2019 года финансовый сектор России покинут не менее 50 игроков. По мнению аналитиков, основными причинами потери лицензии будут нарушение антиотмывочного законодательства и проблемы с капиталом. При этом может усилиться тенденция добровольной сдачи лицензий.
С 2009 года количество банков в России сократилось с 1 тыс. 66 до 440. Несмотря на то, что в целом по стране количество банковских отделений неумолимо уменьшается, проспект Ленина как центральная улица Екатеринбурга по-прежнему востребован среди различных кредитных организаций. На место ушедших банков пришли новые, и таким образом на «банковской улице» так и осталось 23 отделения.
Спустя 10 лет не удалось обнаружить филиалы АО «КБ «Ситибанк» на Ленина, 2, Сбербанк (Ленина, 20), ООО «КБ Кольцо Урала» на Ленина, 28, Банк «Траст» по Ленина, 40, ОАО КБ «Северный морской путь» — Ленина, 89, ООО КБ «Кольцо Урала» на Ленина, 99, ЗАО «Банк «Интеза» по Гагарина, 31, ОАО «Альфа-Банк» (Гагарина, 33).
Из 23 банковских отделений на ул. Ленина только 11 остались на прежнем месте.
ОАО «СКБ-банк» по Ленина, 5, ЗАО «Банк «Интеза» на Ленина, 20а, ВТБ24 (Ленина, 27), ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» на Ленина, 29, Сбербанк России по Ленина, 38а, ОАО «ВУЗ-банк» (Ленина, 50), ОАО «СКБ-банк» — Ленина, 81, ОАО «Альфа-Банк» на Ленина, 60, ООО «Банк «Home Credit & finance» по Ленина, 60, ВТБ24 (Гагарина, 16), ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» — 8 Марта, 13.
Пять банков, которые имели филиалы на «второй банковской улице», и вовсе потеряли лицензию.
У ПАО «Уралтрансбанк», отделение которого находилось на ул. 8 Марта, 13, отозвали лицензию совсем недавно — в 2018 году. Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, что привело к существенному снижению размера капитала банка. Дальнейшее ухудшение качества активов ПАО «Уралтрансбанк» привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери, полной утрате собственных средств кредитной организации и, как следствие, признанию надзорным органом плана мер по финансовому оздоровлению банка невозможным к исполнению.
ОАО «Свердловский Губернский Банк», которое находилось на Ленина, 70, потеряло лицензию в 2011 году в связи с решением акционеров ОАО «Свердловский Губернский Банк» о реорганизации общества путем его присоединения к ОАО «Банк «Открытие».
О «Монетном доме» мы писали ранее. Его отделение располагалось на ул. Ленина, 70, лицензию отозвали в 2010 году. ОАО «Банк «Монетный дом» отражало в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и не создавало адекватные резервы на возможные потери по прочим активам. Это привело к полной потере капитала и ликвидности.
Акционеры ОАО «УРСА Банк» и «МДМ-Банка» 3 декабря 2008 года объявили о намерении объединить свои доли в банковский холдинг для создания одного из ведущих частных универсальных банков России. 7 августа 2009 года «УРСА» стал частью «МДМ Банка».
Как и на улице Малышева, мы нашли закрытое отделение «Банк24.ру». На двери отделения висят документы и объявление: «Спасибо, что были с нами». Складывается впечатление, что с тех пор, как отделение покинули сотрудники, внутрь никто не заходил. Удивительно, что помещения «Банк24.ру» никто не занимает. Возможно, место несчастливое.
В то же время на Ленина появились и новые отделения банков.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» на Ленина, 20
ПАО «АКБ «Ак Барс» на Ленина, 20
АО «БКС Банк» на Ленина, 13а
ПАО «СКБ-Банк» на Мира, 19
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» на Ленина, 99
ПАО «Банк «ФК Открытие» на Генеральской, 7
Сбербанк на Ленина, 48
ПАО «МТС Банк» на Ленина, 49
ПАО «Почта Банк» на Ленина, 39
АО «КБ «Локо-Банк» на Ленина, 38а
ООО «Банк «Нейва» на Ленина, 36
«Росгосстрах банк» на Ленина, 48
Напомним, что по данным исследования агентства «Эксперт РА», из 440 действующих банков к концу 2019 года финансовый сектор России покинут не менее 50 игроков. По мнению аналитиков, основными причинами потери лицензии будут нарушение антиотмывочного законодательства и проблемы с капиталом. При этом может усилиться тенденция добровольной сдачи лицензий.
С 2009 года количество банков в России сократилось с 1 тыс. 66 до 440. Несмотря на то, что в целом по стране количество банковских отделений неумолимо уменьшается, проспект Ленина как центральная улица Екатеринбурга по-прежнему востребован среди различных кредитных организаций. На место ушедших банков пришли новые, и таким образом на «банковской улице» так и осталось 23 отделения.
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