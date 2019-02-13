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С начала года «МегаФон» обеспечил «ускоренный» 4G интернет на 52 улицах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. В Екатеринбурге телеком-инженеры «МегаФона» еще на 70 км расширили радиопокрытие сети 4G и в 1,5 раза ускорили интернет в гаджетах уральцев. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



«Улицы Куйбышева, Ленина, Малышева, 8 Марта, Московская и Машиностроителей избавили от мобильных пробок. Теперь даже в часы пик жители и гости города смогут «гонять» в глобальной сети на повышенных скоростях», — отмечают в пресс-службе.



Это стало возможно благодаря запуску частоты LTE-1 800 на базовых станциях оператора. С начала года «ускоренный» 4G обеспечен для 700 тыс. жителей на 52 городских улицах.



Особое внимание инженеры уделили тем адресам, где фиксируются наиболее высокие темпы роста интернет-трафика. В их числе: Большакова, Вайнера, Вишневая, Вокзальная, Восточная, Гагарина, Гурзуфская, Красноармейская, Карла Маркса, Луначарского.



Стримить в соцсетях стало еще удобнее также на улицах Октябрьской, Попова, Пушкина, Серова, Технической, Хохрякова, Тургенева. Обмениваться видео- и аудиосообщениями еще быстрее теперь можно на Сибирском тракте, Щорса, Шарташской, Цвиллинга, Чапаева, Шейнкмана. Смотреть вебинары без зависаний — на Юмашева, Еремина, Репина, Ключевской, Пальмиро Тольятти, Сурикова.



«Скорость интернета — ключевой параметр для комфортного серфинга абонентов в сети. Мы провели масштабные работы для совершенно новых возможностей в онлайне. Благодаря использованию частоты LTE 1 800 повысились средние скорости передачи данных, это помогло «разгрузить» сети 3G. LTE-1 800 дает более устойчивый, пробивной сигнал внутри помещений, большую пропускную способность. Пользователи могут выходить в интернет на максимальной скорости даже при повышенной нагрузке на сеть», — говорит технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.



В компании отмечают, что сеть LTE «МегаФона» отличается высокими скоростями для абонентов за счет использования более широкого частотного спектра.

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