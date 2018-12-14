Турбизнес: неуверенный рост

По предварительным подсчетам участников бизнеса, в 2018 году турпоток из Свердловской области за рубеж вырос на 10-15% к прошлогодним показателям. Между тем эксперты отмечают, что «заморозка» среднего чека, слабые результаты предварительных продаж на новогодние праздники и, конечно, уход целого ряда игроков с рынка свидетельствуют о продолжении кризисных процессов в отрасли. Впрочем, на ситуацию в перспективе может существенно повлиять открытие египетских курортов.По словам президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, итоговая картина турпотоков выглядит достаточно традиционно для региона. Топ-5 направлений по количеству проданных пакетных туров составляют Турция, Россия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. При этом выбыли из пятерки лидеров Кипр, который показал снижение по раннему бронированию на 60% к прошлому году, и Китай.Из внутрироссийских направлений, по словам экспертов, наибольшее количество туристов приняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи: здесь увеличение объема продаж пакетных туров составило 10-16%.Что касается цен на путевки, в этом году рост был заметен только в рублевом выражении и примерно соответствовал изменению валютного курса. В среднем с учетом всех направлений он составил порядка 13%.«В 2018 году средняя стоимость турпакета в Турцию составила 38 тыс. руб. на одного человека. В прошлом году — 34 тыс. руб. То есть сказать, что выросли цены на Турцию нельзя — это рубль упал. По России средняя стоимость составила 18,4 тыс. руб. (18,3 тыс. руб. год назад), по Таиланду — 44,5 тыс. руб. (41,1 тыс. руб. в 2017 году), по ОАЭ — 41,3 тыс. руб., а в прошлом году эта страна в пятерку лидеров не попала», — пояснил Максим Пузанков.Впрочем, на сегодняшний день картину нельзя назвать полной: продажи новогодних туров только начали входить в активную фазу. Участники рынка связывают это с негативными ожиданиями свердловчан относительно ситуации в отрасли и в экономике в целом.«По многим направлениям туры не проданы до сих пор. Это связано с довольно низким спросом, с негативными ожиданиями у туристов. Люди придерживали свои деньги до последнего, и активное бронирование началось только в декабре, хотя обычно в это время все путевки с вылетом с 25 декабря уже проданы. И эта ситуация характерна не только для Екатеринбурга, но и для России в целом», — рассказал Максим Пузанков.Из тенденций, наблюдавшихся на рынке в 2018 году, эксперты также выделяют почти полное отсутствие «горячих» предложений, несмотря на низкий спрос. Также, по словам главы Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, свердловчан стали привлекать нетрадиционные направления в странах, рассчитанных на массовый туризм.«Поскольку средний чек не увеличивается, ждать расширения географии полетов также не приходится, люди стали проявлять интерес к не самым популярным территориям знакомых стран. Если это Чехия, то где многие наши земляки уже побывали, то они прибывают в страну регулярными рейсами, но отдыхают не в Праге, а, допустим, в Моравии и Карловарском регионе. Тем самым туристы не увеличивают свой бюджет, а даже могут его сократить. В Болгарии они едут не в Варну или Бургас, а в Пловдив и Велинград — это совсем другой мир. Думаю, этот тренд станет определять развитие туризма в ближайшие годы», — отметил Михаил Мальцев.В этой связи определенные надежды представители бизнеса связывают с развитием оздоровительного туризма в Турции. В частности, речь идет о популяризации туров на термальные источники в самых разных регионах страны.«В этом году 75 тыс. россиян посетили наши термальные источники. Но мы будем развивать это направление: у нас множество источников не только в Даламане, но и во многих других городах, есть специализированные отели. На будущий год постараемся сформировать интересное и разнообразное предложение для российских туристов», — рассказал президент Ассоциации термального туризма Турции Ябуз Йылык.Однако самые большие надежды участники рынка, безусловно, связывают с возможным открытием Египта. Впрочем, по словам экспертов, на полетные программы текущей зимы это событие уже не окажет существенного влияния. Однако к весне Египет может перетянуть большую долю спроса как с зарубежных направлений, так и с российского юга.