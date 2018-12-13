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Ипотечные каникулы вместо страховки
13 декабрь 2018 (15:43)
В России предлагается разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в случае существенного ухудшения жизненной ситуации — потери работы, болезни. Согласно проекту поправок в закон «О потребительском кредите (займе)», заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн руб., а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд, а среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%. Причем снижение дохода должно быть формально подтверждено.
Пока предложение находится на стадии обсуждения, но может быть внесено в думу в декабре, а принято уже в I квартале 2019 года. В Министерстве финансов считают, что данная новация лежит в русле борьбы с бедностью, и всецело ее поддерживают.
На данном этапе возникли разные версии параметров послаблений для заемщиков. На пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал об основной идее законопроекта и об обосновании сроков реструктуризации.
«Как правило, сейчас в среднем по стране ипотечный кредит — на срок свыше 10 лет. Предлагается, что человек может воспользоваться реструктуризацией с интервалом не менее 5 лет. Именно в течение такого срока по статистике в России люди меняют работу», — отметил Михаил Мамута.
По его словам, задача этой новации в том, чтобы человек остался платежеспособным, чтобы он не попал в ситуацию просроченной задолженности, с которой он не сможет справиться.
«Полугодовые периоды реструктуризации дают ему возможность восстановить платежеспособность, выйти на работу, поправить дела. По данным Росстата, именно за 6 месяцев люди находят новую работу», — подчеркнул Михаил Мамута.
Ипотечные заемщики считаются самыми ответственными среди клиентов банков. Но несмотря на то, что доля просроченных кредитов снижается, их абсолютный объем растет. По данным Банка России, в октябре 2018 года этот показатель оценивался в 61 млрд руб., а год назад он составлял 55,6 млрд руб. Это означает, что за год общая сумма просроченных ипотечных кредитов увеличилась на 10%.
Аналитики, говоря о потенциале роста российского ипотечного рынка, проводят сравнение с европейскими странами. Уровень проникновения ипотечных кредитов в России в 2017 году составлял примерно 5,6% от ВВП, что значительно ниже, чем в Западной Европе. В том же году этот показатель варьировался от 22% в Италии до 80-90% в Дании и Нидерландах.
Следовательно, в будущем году стоит ожидать продолжения роста выдач ипотеки, а значит и потенциальной возможности увеличения просроченной задолженности. Поэтому мера, предложенная ЦБ РФ, должна позитивно повлиять на ситуацию.
По мнению банковского сообщества, если в итоге поправки будут приняты, то это может существенно снизить кредитную нагрузку на клиента, тем более если у него отсутствует стабильный доход.
«Сейчас речь ведется о возможности сокращения ежемесячных платежей в два раза. Если при этом Центробанк не будет рассматривать данный сценарий как признак обесценения ссуды с повышением нормы резервирования, то это встретит большее одобрение среди банков. В любом случае при снижении платежа вдвое (с увеличением срока действия договора) банк продолжит получать ежемесячный процентный доход, и ежемесячный характер платежей сохранится», — рассказал УрБК руководитель дирекции качества активов УБРиР Виктор Черванёв.
Тем не менее Сбербанк, будучи лидером ипотечного кредитования, не согласен с тем, чтобы сделать такую возможность обязательной для всех банков.
«Было бы лучше, если бы это было не регулирование, а рекомендации, а банки могли бы иметь свою политику», — рассказал на встрече с журналистами председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По его словам, в каждом банке и без такой нормы существуют программы помощи для клиентов, попавших в трудную ситуацию.
«Само по себе желание правильное, мне кажется, что каждый банк должен это делать. Все мы люди, все мы можем оказаться в непростой ситуации — конечно, мы должны в таких ситуациях помогать клиенту. Но какие-то законодательные ограничения — это всегда такая дубина против всех или за всех, мне кажется, можно было бы попробовать более мягкий вариант. Тем более, что сегодня такая достаточно жесткая конкуренция на банковском рынке — каждый банк заинтересованно борется за каждого своего клиента», — отметил Герман Греф.
Вероятно, Сбербанк опасается, что с введением данной нормы увеличится число людей, которые будут пытаться использовать ее для обмана банка. По мнению некоторых экспертов, гарантированный механизм реструктуризации может понизить готовность заемщика к максимально оперативному возобновлению платежей. Учитывая объемы кредитования и количество клиентов Сбербанка, его аналитики действительно, могут прогнозировать, что массовый единовременный выход ипотечных заемщиков на законную реструктуризацию может быть критичным. Поэтому они хотели бы оставить работу с такими заемщиками на условиях индивидуального подхода.
Эксперты банков считают, что риск увеличения количества недобросовестных заемщиков стоило бы нивелировать при помощи понятного механизма, который надо включить в проект поправок.
«Конечно, документы можно сфабриковать — и потерю работы, и снижение ежемесячного дохода. Но вопрос: кто будет проверять достоверность этой информации, кто будет акцептовать данную возможность для клиента? Пока, к сожалению, этот механизм не совсем понятен», — считает Виктор Черванев.
Тем не менее банки достаточно хорошо умеют проверять клиентов и контролировать их доходы. Поэтому при использовании прозрачной процедуры подтверждения проблемы честный заемщик получит ипотечные каникулы, а «нечестному» откажут.
С другой стороны, введение такой поправки может стать дополнительным фактором при принятии решения об ипотеке для новых заемщиков. В настоящее время кредиты на жилье берут те, кто давно откладывал эту покупку, поскольку такого баланса кредитной ставки, стоимости квадратного метра и количества предложений на рынке скоро не будет.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что с началом 2019 года падение реальных доходов россиян ускорится и усилится кредитное давление, о котором писал УрБК. Все меньше денег будет оставаться у домохозяйств, все сложнее будет им выплачивать кредиты. В этих условиях потенциальных заемщиков успокаивает мысль, что есть гарантированный законом инструмент реструктуризации, страхующий на случай временного ухудшения материального положения.
«Если поправки будут приняты в таком виде, то банки могли бы активно предлагать подобный инструмент всем клиентам, которые испытывают финансовые трудности при гашении выплат по ипотеке», — считает Виктор Черванёв.
Однако у клиентов банков уже сейчас есть возможность застраховать при кредитовании свой риск потери работы или болезни. Но заемщики ей не пользуются, экономя на регулярных выплатах по таким страховкам. С одной стороны, они не видят реальных примеров того, как такое страхование помогает людям, попавшим в беду. С другой стороны, хорошо известны примеры того, как страховка существенно увеличивает платежи по кредиту, а при наступлении страхового случая получить возмещение практически невозможно.
Поэтому ипотечным заемщикам, безусловно, больше нравится предложенный механизм Банка России, при котором дополнительных трат для клиента не возникает, а в случае ухудшения жизненной ситуации есть запас времени, чтобы её исправить.
Новый механизм, в принципе, удовлетворяет и банки, поскольку существующие сейчас способы реструктуризации могут ложиться дополнительным бременем на кредитные организации.
«Инструменты по реструктуризации залоговых кредитов довольно сложны для использования и, как правило, влекут за собой регуляторные последствия в виде повышенных резервов. Обычно взыскание задолженности по залоговым кредитам проходит в судебном порядке», — отметил Дмитрий Черванёв.
Таким образом, данные поправки в закон, в случае их принятия действительно могут стать страховочным механизмом для клиентов ипотеки. При этом потенциальный риск увеличения числа недобросовестных заемщиков не является критичным. Но если реализуются более существенные макроэкономические риски для российской финансовой системы, то «ипотечные каникулы» смогут позволить себе далеко не все банки.
Пока предложение находится на стадии обсуждения, но может быть внесено в думу в декабре, а принято уже в I квартале 2019 года. В Министерстве финансов считают, что данная новация лежит в русле борьбы с бедностью, и всецело ее поддерживают.
На данном этапе возникли разные версии параметров послаблений для заемщиков. На пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал об основной идее законопроекта и об обосновании сроков реструктуризации.
«Как правило, сейчас в среднем по стране ипотечный кредит — на срок свыше 10 лет. Предлагается, что человек может воспользоваться реструктуризацией с интервалом не менее 5 лет. Именно в течение такого срока по статистике в России люди меняют работу», — отметил Михаил Мамута.
По его словам, задача этой новации в том, чтобы человек остался платежеспособным, чтобы он не попал в ситуацию просроченной задолженности, с которой он не сможет справиться.
«Полугодовые периоды реструктуризации дают ему возможность восстановить платежеспособность, выйти на работу, поправить дела. По данным Росстата, именно за 6 месяцев люди находят новую работу», — подчеркнул Михаил Мамута.
Ипотечные заемщики считаются самыми ответственными среди клиентов банков. Но несмотря на то, что доля просроченных кредитов снижается, их абсолютный объем растет. По данным Банка России, в октябре 2018 года этот показатель оценивался в 61 млрд руб., а год назад он составлял 55,6 млрд руб. Это означает, что за год общая сумма просроченных ипотечных кредитов увеличилась на 10%.
Аналитики, говоря о потенциале роста российского ипотечного рынка, проводят сравнение с европейскими странами. Уровень проникновения ипотечных кредитов в России в 2017 году составлял примерно 5,6% от ВВП, что значительно ниже, чем в Западной Европе. В том же году этот показатель варьировался от 22% в Италии до 80-90% в Дании и Нидерландах.
Следовательно, в будущем году стоит ожидать продолжения роста выдач ипотеки, а значит и потенциальной возможности увеличения просроченной задолженности. Поэтому мера, предложенная ЦБ РФ, должна позитивно повлиять на ситуацию.
По мнению банковского сообщества, если в итоге поправки будут приняты, то это может существенно снизить кредитную нагрузку на клиента, тем более если у него отсутствует стабильный доход.
«Сейчас речь ведется о возможности сокращения ежемесячных платежей в два раза. Если при этом Центробанк не будет рассматривать данный сценарий как признак обесценения ссуды с повышением нормы резервирования, то это встретит большее одобрение среди банков. В любом случае при снижении платежа вдвое (с увеличением срока действия договора) банк продолжит получать ежемесячный процентный доход, и ежемесячный характер платежей сохранится», — рассказал УрБК руководитель дирекции качества активов УБРиР Виктор Черванёв.
Тем не менее Сбербанк, будучи лидером ипотечного кредитования, не согласен с тем, чтобы сделать такую возможность обязательной для всех банков.
«Было бы лучше, если бы это было не регулирование, а рекомендации, а банки могли бы иметь свою политику», — рассказал на встрече с журналистами председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По его словам, в каждом банке и без такой нормы существуют программы помощи для клиентов, попавших в трудную ситуацию.
«Само по себе желание правильное, мне кажется, что каждый банк должен это делать. Все мы люди, все мы можем оказаться в непростой ситуации — конечно, мы должны в таких ситуациях помогать клиенту. Но какие-то законодательные ограничения — это всегда такая дубина против всех или за всех, мне кажется, можно было бы попробовать более мягкий вариант. Тем более, что сегодня такая достаточно жесткая конкуренция на банковском рынке — каждый банк заинтересованно борется за каждого своего клиента», — отметил Герман Греф.
Вероятно, Сбербанк опасается, что с введением данной нормы увеличится число людей, которые будут пытаться использовать ее для обмана банка. По мнению некоторых экспертов, гарантированный механизм реструктуризации может понизить готовность заемщика к максимально оперативному возобновлению платежей. Учитывая объемы кредитования и количество клиентов Сбербанка, его аналитики действительно, могут прогнозировать, что массовый единовременный выход ипотечных заемщиков на законную реструктуризацию может быть критичным. Поэтому они хотели бы оставить работу с такими заемщиками на условиях индивидуального подхода.
Эксперты банков считают, что риск увеличения количества недобросовестных заемщиков стоило бы нивелировать при помощи понятного механизма, который надо включить в проект поправок.
«Конечно, документы можно сфабриковать — и потерю работы, и снижение ежемесячного дохода. Но вопрос: кто будет проверять достоверность этой информации, кто будет акцептовать данную возможность для клиента? Пока, к сожалению, этот механизм не совсем понятен», — считает Виктор Черванев.
Тем не менее банки достаточно хорошо умеют проверять клиентов и контролировать их доходы. Поэтому при использовании прозрачной процедуры подтверждения проблемы честный заемщик получит ипотечные каникулы, а «нечестному» откажут.
С другой стороны, введение такой поправки может стать дополнительным фактором при принятии решения об ипотеке для новых заемщиков. В настоящее время кредиты на жилье берут те, кто давно откладывал эту покупку, поскольку такого баланса кредитной ставки, стоимости квадратного метра и количества предложений на рынке скоро не будет.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что с началом 2019 года падение реальных доходов россиян ускорится и усилится кредитное давление, о котором писал УрБК. Все меньше денег будет оставаться у домохозяйств, все сложнее будет им выплачивать кредиты. В этих условиях потенциальных заемщиков успокаивает мысль, что есть гарантированный законом инструмент реструктуризации, страхующий на случай временного ухудшения материального положения.
«Если поправки будут приняты в таком виде, то банки могли бы активно предлагать подобный инструмент всем клиентам, которые испытывают финансовые трудности при гашении выплат по ипотеке», — считает Виктор Черванёв.
Однако у клиентов банков уже сейчас есть возможность застраховать при кредитовании свой риск потери работы или болезни. Но заемщики ей не пользуются, экономя на регулярных выплатах по таким страховкам. С одной стороны, они не видят реальных примеров того, как такое страхование помогает людям, попавшим в беду. С другой стороны, хорошо известны примеры того, как страховка существенно увеличивает платежи по кредиту, а при наступлении страхового случая получить возмещение практически невозможно.
Поэтому ипотечным заемщикам, безусловно, больше нравится предложенный механизм Банка России, при котором дополнительных трат для клиента не возникает, а в случае ухудшения жизненной ситуации есть запас времени, чтобы её исправить.
Новый механизм, в принципе, удовлетворяет и банки, поскольку существующие сейчас способы реструктуризации могут ложиться дополнительным бременем на кредитные организации.
«Инструменты по реструктуризации залоговых кредитов довольно сложны для использования и, как правило, влекут за собой регуляторные последствия в виде повышенных резервов. Обычно взыскание задолженности по залоговым кредитам проходит в судебном порядке», — отметил Дмитрий Черванёв.
Таким образом, данные поправки в закон, в случае их принятия действительно могут стать страховочным механизмом для клиентов ипотеки. При этом потенциальный риск увеличения числа недобросовестных заемщиков не является критичным. Но если реализуются более существенные макроэкономические риски для российской финансовой системы, то «ипотечные каникулы» смогут позволить себе далеко не все банки.
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