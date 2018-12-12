Кризис

Общая дебиторская задолженность потребителей перед Свердловским филиалом «Т Плюс» за тепловую энергию составила 6,36 млрд руб.

12 декабрь 2018 (12:03)

Общая дебиторская задолженность потребителей перед Свердловским филиалом «Т Плюс» за тепловую энергию на конец 2018 года составила около 6,36 млрд руб. Из них более 4 млрд руб. составили долги управляющих компаний, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

В числе злостных неплательщиков Екатеринбурга: ООО «УК «Чкаловская» — долг 275 млн руб., УК «Стрела» — 57 млн руб., ООО «Ремстройкомплекс» — 62 млн руб., Группа компаний ООО «УК РЭМП УЖСК» и ООО «Управляющая компания РЭМП УЖСК» — 96,8 млн руб. В Первоуральске ООО УК «Губерния» задолжало более 23,8 млн руб., ООО УК «Демидовское» — 5,4 млн руб., в Нижней Туре долг ООО «Энергетик» — 32,2 млн руб.

В отношении должников применяется процедура перевода населения на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. В 2018 году переведены на прямые расчеты более 16 тыс. физических лиц. Такая практика дала положительные результаты. В среднем оплата по многоквартирным домам при расчетах через управляющие компании составляла около 60%, а при оплате напрямую поставщику услуг платежная дисциплина выросла до 96%.

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