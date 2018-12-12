Кризис

Общая дебиторская задолженность потребителей перед Свердловским филиалом «Т Плюс» за тепловую энергию составила 6,36 млрд руб.

Общая дебиторская задолженность потребителей перед Свердловским филиалом «Т Плюс» за тепловую энергию на конец 2018 года составила около 6,36 млрд руб. Из них более 4 млрд руб. составили долги управляющих компаний, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.



В числе злостных неплательщиков Екатеринбурга: ООО «УК «Чкаловская» — долг 275 млн руб., УК «Стрела» — 57 млн руб., ООО «Ремстройкомплекс» — 62 млн руб., Группа компаний ООО «УК РЭМП УЖСК» и ООО «Управляющая компания РЭМП УЖСК» — 96,8 млн руб. В Первоуральске ООО УК «Губерния» задолжало более 23,8 млн руб., ООО УК «Демидовское» — 5,4 млн руб., в Нижней Туре долг ООО «Энергетик» — 32,2 млн руб.



В отношении должников применяется процедура перевода населения на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. В 2018 году переведены на прямые расчеты более 16 тыс. физических лиц. Такая практика дала положительные результаты. В среднем оплата по многоквартирным домам при расчетах через управляющие компании составляла около 60%, а при оплате напрямую поставщику услуг платежная дисциплина выросла до 96%.

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