S&P присвоило ММК рейтинги «BBB-/A-3»

Фотография с официального сайта ММК

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings Services (S&P) присвоило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «BBB-/A-3», прогноз — «Стабильный». При оценке кредитоспособности предприятия учитывался низкозатратный профиль производства, высокие показатели операционной эффективности, значительная доля продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах компании, а также минимальная долговая нагрузка и высокая ликвидность.Согласно сообщению S&P, основными сдерживающими факторами при определении рейтинга для агентства являются высокий страновой риск России и присущие сталелитейной промышленности цикличность и капиталоемкость.Прогноз «Стабильный» отражает позицию S&P касательно того, что ММК будет генерировать мощный положительный свободный денежный поток от операционной деятельности (free operating cash flow — FOCF) на уровне около 1 млрд долл. США в год в течение двух лет, что станет способствовать сильному показателю «долг/EBITDA» на уровне ниже 1,5х и отношению «денежный поток от операционной деятельности (funds from operations — FFO)/долг» выше 60%.Отметим, что ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.В 2017 году Группой ММК произведено 12,9 млн т стали и 11,6 млн т товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2017 год составила 7,546 млрд долл. США, EBITDA — 2,032 млрд долл. США.При этом Магнитогорский металлургический комбинат большое внимание уделяет повышению энергоэффективности, что подтверждают международные эксперты. Так, в ноябре текущего года ММК успешно прошел вторую наблюдательную экспертизу энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001. Впервые такой сертификат был получен в 2016 году.Проверка проводилась аудиторами органа по сертификации TUV Thuringen e.V. (Германия). Аудит подтвердил, что система энергоменеджмента в компании полностью соответствует стандарту, каких-либо несоответствий и отклонений не выявлено. В 2019 году планируется проведение ресертификационного аудита системы энергетического менеджмента комбината.Работа по энергосбережению и повышению энергоэффективности производственных процессов в ПАО «ММК» продолжается и выходит на новый уровень. В мае 2018 года комбинат удостоился международной награды за «Выдающиеся достижения в сфере энергетического менеджмента 2018» на межминистерской конференции по чистой энергии — Clean Energy Ministerial», — рассказали в пресс-службе компании.Только в прошлом году суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на Магнитогорском металлургическом комбинате составил порядка 1 млрд руб.