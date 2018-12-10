Кризис

«Дыра» в капитале Уралтрансбанка составила 569 млн рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов ПАО «Уралтрансбанк» составила 569,352 млн руб. Данная информация содержится в «Вестнике Банка России».



ЦБ РФ оценивает активы банка на уровне 7,45 млрд руб., а обязательства — 8,02 млрд руб.



Напомним, Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка 25 октября 2018 года. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября регулятор подал заявление о банкротстве Уралтрансбанка.



Основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.



На 1 августа банк занимал 467 место в банковской системе РФ с собственным капиталом в размере 239,8 млн руб., активы банка составляли 14,1 млрд руб., средства населения — 8,9 млрд руб.

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