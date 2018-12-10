Неинтересное финансирование

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении грантов регионам за достижение высоких темпов роста экономического потенциала. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабинета министров.«В целях поощрения субъектов Федерации, занявших с первого по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год, гранты в размере 19,96 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации», — следует из текста пояснительной записки к постановлению.Согласно документу, наиболее высокие показатели продемонстрировали Камчатский край, а также Белгородская и Сахалинская области.Свердловская область в постановлении не фигурирует. Среди регионов, входящих в состав УрФО, в список попал только Ямало-Ненецкий автономный округ, которому выделят 767 млн 719 тыс. руб.Минимум, который был выделен в рамках данного постановления, составил 137,6 млн руб. и достался Тверской области. Второй снизу в списке идет Нижегородская область, которая получила 152,5 млн руб.Можно предположить, что такие суммы не очень интересуют руководство Свердловской области, поскольку министр инвестиций и развития правительства области Виктория Казакова сообщила УрБК, что не знает, по какой методике считаются эти цифры, и в день опубликования данного постановления рапортует об экономических успехах за 2017 год.«По итогам прошлого года Свердловской области удалось значительно улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Мы поднялись с 33 места на 20 место. Вошли в двадцатку регионов-лидеров. Валовый региональный продукт перешагнул через отметку в 2 трлн руб.», — рассказала Виктория Казакова на пресс-конференции, посвященной старту проекта «Точка кипения».На вопрос, что она думает о результатах оценки эффективности, изложенной в постановлении главы правительства, министр ответила, что надо смотреть на методику исследования.«Нам есть куда стремиться, есть куда двигаться. У нас все еще впереди. Что там учитывалось? Для того чтобы максимально корректно ответить на этот вопрос, нужно понимать методику, каким образом туда попали эти субъекты и что принималось во внимание», — сказала В. Казакова.Стоит отметить, что предметом оценки эффективности являются результаты деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в таких сферах, как экономика и инвестиционная привлекательность, государственное и муниципальное управление, здравоохранение, образование, состояние благоприятной и безопасной среды проживания.В защиту Свердловской области можно было бы привести так называемый «эффект низкой базы», который в данном случае выразился бы в том, что регион со скромными темпами развития, немного ускорившись, получил бы кратное увеличение темпа развития. И в этой логике, в числе 40 отмеченных были бы «отстающие» регионы, те, кто продемонстрировал рост практически «с нуля». Впрочем, в списке территорий есть Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Ленинградская области. То есть, нельзя сказать, что поощрение направлено только в адрес «отстающих», которых надо поддержать в их стремлении догнать лидеров.Эксперты, предлагая альтернативные варианты объяснения, почему Свердловской области нет в данном списке, склонны анализировать сами принципы распределения средств.«Я думаю, что суть этого мероприятия в том, что надо было раздать некоторое количество денег каким-то регионам. Учитывая, что суммы, в общем-то, незначительные, это выглядит как раздача «с барского плеча». А показатели там «прикручены» задним числом. Возможно, требовалось каким-то регионам закрыть бюджетные дефициты, и под это дело подогнали показатели», — рассказал УрБК генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.По его мнению, Свердловскую область и профессионализм ее министров этот факт никак не характеризует.«Если бы мы туда вошли, то эта сумма положительным образом на область не повлияла бы. Нам для того, чтобы финансировать статьи бюджета, нужны не сотни миллионов рублей, а десятки миллиардов. Я бы не стал опираться на эту информацию при формулировании каких-то выводов о деятельности областной власти», — отметил Виталий Калугин.Более того, по мнению аналитиков, «невключение» Свердловской области в данный список может быть связано с тем, что представителей области не оказалось «в нужное время в нужном месте».«В условиях таких дополнительных распределений, небюджетных, сверхнормативных важно оказаться вовремя в нужном месте. По сравнению с другими регионами Свердловская область выглядит вполне достойно и благополучно. У нас хватает проблем, но на российском уровне мы смотримся неплохо», — рассказал директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.Несмотря на оптимистический настрой экспертов, стоит отметить, что, как бы то ни было, «поощряющий» грант регион не получил. Безусловно, хорошо, что область формирует стратегические планы по привлечению миллиардных инвестиций. Но, возможно, и не столь заметные грантовые вливания в бюджет были бы для региона не лишними, и стоило бы за них побороться.