100+ Forum Russia подводит итоги

Сегодня в уральской столице завершает свою работу V Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Он стал рекордным по масштабу: с 5 по 7 декабря площадку МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» посетили порядка 10 тыс. человек. В деловой программе приняли участие 350 спикеров, в том числе 30 зарубежных.Темой форума в этом году стали «Технологии информационного моделирования — начало эпохи цифрового строительства». В данном контексте известные российские и зарубежные эксперты представили самые интересные кейсы, реализованные с применением BIM-технологий (Building Information Modeling).Новыми направлениями работы форума стали реновация городских территорий мегаполисов (с сохранением памятников культурного наследия), применение автоматизированных технических систем и технологий информационного моделирования в строительстве (роботизированные технологии в изысканиях и строительстве), цифровое прототипирование информационного моделирования зданий и сооружений, а также управление и эксплуатация высотных зданий и сооружений.Среди знаковых спикеров форума — Колин Эллард (автор книги «Среда обитания»), Джереми Ким (бюро Foster & partners), Борис Бернаскони (бюро Бориса Бернаскони), Кристос Пассас (бюро Zaha Hadid Architects), Филипп Никандров и Владимир Травуш (Горпроект), Наринэ Тютчева (бюро Рождественка), Олег Шулятьев и Александр Труфанов («НИЦ «Строительство»), Сергей Труханов (архитектурное бюро T+T Architects) и другие.В первый день деловой программы состоялись Российский форум BIM-технологий, Форум конструкторов-строителей и инженеров-расчётчиков «Интерконстрой-2018», «Арх Евразия» — Международный форум архитектуры, градостроительства и дизайна и Форум Уральского содружества в сфере строительства. Также прошли тематические круглые столы и мастер-классы.Между тем основная часть мероприятий деловой программы пришлась на 6 и 7 декабря. Она состояла из секций для специалистов строительной отрасли — архитекторов, проектировщиков, застройщиков, девелоперов. В частности, большая работа была проведена в сфере совершенствования нормативной базы, а также цифровизации высотного строительства.«Согласно задачам, поставленным перед нами президентом РФ, помимо увеличения объемов, мы должны получить жилье совершенно иного качества. При этом все, что касается нормативно-технического регулирования, нужно привести в систему. Благодаря работе площадки форума в Екатеринбурге за эти годы сделаны важные шаги в данном направлении. Так, экспертным сообществом совместно Минстроем РФ отработаны правила, касающиеся фундаментов, систем пожарной сигнализации, кондиционирования и так далее. За это я благодарен данному уникальному собранию, и такая работа будет продолжаться. Что касается цифровизации, нужно консолидировать работу на всех уровнях и создать новую цифровую платформу, на которой будут базироваться все процедуры, которые связаны со строительством», — отметил в ходе пленарного заседания глава Минстроя РФ Владимир Якушев.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий обозначил ряд проблем, которые войдут в итоговые документы форума и будут задавать направления для дальнейшей работы.«По высотному строительству мы ждем, что в 2019 году разработанные ранее своды правил будут утверждены и приняты. Что касается BIM-технологий, нужно обратить внимание на разработку нормативной документации для технологий информационного моделирования в строительстве, методики применения новых сводов правил, поддержку разработки отечественного программного обеспечения, подготовку кадров и ряд других важных моментов», — пояснил эксперт.Завершая основную часть деловой программы, Аркадий Чернецкий попросил участников форума подготовить и сдать в оргкомитет аргументированные рекомендации, которые руководители отрасли и органы власти в дальнейшем рассмотрят и будут стремиться реализовать.В третий день работы 100+ Forum Russia также состоялся обход выставки 100+ Technologies с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, главы Екатеринбурга Александра Высокинского, представителя Совета Федерации Аркадия Чернецкого.В этом году в выставке приняли участие около ста экспонентов. Свои разработки показали представители 20 городов из 14 регионов России, а также девять зарубежных компаний.По словам экспертов, наработки V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге заложили фундамент дальнейшего сотрудничества бизнеса и власти в данной сфере. Уже сегодня участники мероприятия выразили надежду на продолжение работы форума в будущем году и высказали конкретные пожелания, касающиеся актуальных тем для обсуждения.