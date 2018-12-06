Кризис

В Березовском обнаружили более 280 килограммов опасной мясной продукции

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили в Березовском опасная продукция, которая является потенциальным источником распространения африканской чумы свиней и других болезней животных и человека.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рейда обнаружена продукция без ветеринарных сопроводительных документов. Лица, реализующие ее, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.



Проверено пять торговых точек, составлено три административных протокола, снято с реализации 289,3 кг животноводческой продукции.

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