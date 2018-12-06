«Бережливая поликлиника» дает свои результаты в атомградах

Свердловские атомграды начинают подводить итоги реализации проекта «Бережливая поликлиника» в 2018 году. В его рамках при поддержке предприятий ГК «Росатом» в целом ряде медучреждений для детей и взрослых произошли существенные изменения. Благодаря им медицинское обслуживание жителей Новоуральска, Заречного и Лесного уже сегодня выходит на качественно новый уровень.Напомним, проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года и реализуется с участием Госкорпорации «Росатом». Одна из основных целей проекта — на основе применения инструментов Производственной системы «Росатом» (ПСР) переформатировать логистику технологических процессов медучреждений, оптимизировать работу регистратур и сократить время нахождения пациента в поликлинике.Как сообщили УрБК в пресс-службе Уральского электрохимического комбината, по итогам реализации проекта «Бережливая поликлиника» еще в 2017 году в Новоуральске (в филиалах № 1, 2, 3 городской поликлиники) эффективность внедренных улучшений подтвердилась. Так, ожидание очереди в регистратуру сократилось с 20 минут до 5 минут, создан и работает колл-центр, установлены информационные стенды, маршрутные указатели. Кроме того, завершено преобразование медучреждений, приобретено новое оборудование. Общий объем финансирования проекта в прошлом году составил около 23,5 млн руб.В 2018 году работы по проекту «Бережливая поликлиника» были продолжены. При поддержке УЭХК и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» принципы бережливого производства «пришли» в детскую поликлинику Новоуральска. Темы для проектов выбирались с учетом анкетирования пациентов и медперсонала. В качестве приоритетов выбраны такие важные направления, как работа регистратуры, модернизация процесса работы врач — медсестра, медицинские осмотры. По процессам проведено картирование текущего состояния, определены проблемы, оцифрованы целевые показатели. Для персонала детской поликлиники специалисты УЭХК провели обучение основам бережливого производства — «7 видов потерь», «Картирование», тренинг «Медицинская фабрика процессов».«Первые результаты внедрения улучшений уже есть. Например, частично сократилось время ожидания пациента в регистратуру и пребывания в поликлинике, увеличилось время работы врача с пациентом», — рассказали в пресс-службе УЭХК.Во взрослых поликлиниках города работа также продолжалась. В фокусе внимания уже такие проблемы, как оказание медицинских услуг в рамках дополнительного медицинского страхования, привлечение фельдшеров для высвобождения врачей-терапевтов, дефицит которых в Новоуральске сохраняется.Сегодня запланированные в 2018 году организационные мероприятия выполнены на 100%, в дальнейшем работа продолжится с акцентом на выстраивание системы улучшений, оптимизации процессов с использованием лучших ПСР-практик.В Заречном в рамках проекта Росатома «Бережливая поликлиника» реконструирован главный вход поликлиники МСЧ № 32. Выполненные работы оценили глава городского округа Андрей Захарцев и директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.На входе в медучреждение созданы удобный пандус для людей с ограниченными возможностями, широкие ступени с поручнями для тех, кто на костылях или передвигается с трудом, а также отремонтирован козырёк.«Бережливая поликлиника» — это пациентоориентированная поликлиника, в которой пациенту находиться удобно и комфортно, и, уходя из которой, он остаётся удовлетворённым медицинской помощью, полученной им вовремя и качественно», — рассказала руководитель МСЧ-32 Светлана Шонохова.Отметим, весной 2018 года Белоярская АЭС направила 10 млн руб. на усовершенствование работы медучреждения. Первый этап реализации проекта помимо ремонта крыльца включает модернизацию взрослой и детской регистратуры, установку электронных табло с расписанием приёма врачей, организацию работы многоканального call-центра, размещение в коридорах удобной навигации, оснащение кабинетов врачей современной оргтехникой, приобретение рентгеновского оцифровщика для маммографии.В планах на следующий год — создание доступной среды для маломобильных пациентов: на первом этаже поликлиники будут организованы отдельное окно регистратуры, гардероб, а также кабинет приёма для граждан с ограниченными возможностями.Аналогичные решения реализуются и в детской поликлинике Лесного при поддержке комбината «Электрохимприбор». Благодаря внедрению проекта «Бережливая поликлиника» в холлах ее этажей появилась яркая навигация в виде стрелок и нумерации комнат, большое расписание приёма врачей, которое для удобства пациентов теперь висит у входа. Уже сегодня каждый пришедший в детскую поликлинику не может не отметить отсутствие очередей в регистратуре и другие положительные изменения.В перспективе медучреждение ждет перепланировка холла, разделение потока больных и здоровых детей, организация кабинета неотложной помощи. С июня начата реализация проекта и в поликлинике для взрослых.По мнению экспертов, опыт внедрения проекта «Бережливая поликлиника» в городах присутствия ГК «Росатом» в Свердловской области в дальнейшем может быть распространен и на другие муниципалитеты региона. Это даст возможность существенно улучшить качество обслуживания пациентов и повысить уровень их удовлетворенности работой медучреждений.