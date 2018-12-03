Кризис
В Свердловской области почти 19% жителей получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц
3 декабрь 2018 (12:04)
Свердловская область заняла 25 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, составленном РИА «Рейтинг».
Как указано в исследовании, доля работающих жителей региона, которые получают зарплату более 100 тыс. руб. в месяц, на Среднем Урале составляет 2,56%; ниже 15 тыс. руб. — 18,7%. Самые распространенные зарплаты в регионе (их получают не менее половины жителей) находятся в диапазоне от 17 до 38 тыс. руб. в месяц.
В Челябинской области, которая расположилась на 43 месте, зарплаты более 100 тыс. руб. имеют 1,59% населения; ниже 15 тыс. руб. — 22,6%. Наиболее распространены зарплаты от 16 до 36 тыс. руб.
Отметим, что лидерами зарплатного рейтинга среди регионов России стали Ямало-ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Москва находится лишь на 5 месте.
Как указано в исследовании, доля работающих жителей региона, которые получают зарплату более 100 тыс. руб. в месяц, на Среднем Урале составляет 2,56%; ниже 15 тыс. руб. — 18,7%. Самые распространенные зарплаты в регионе (их получают не менее половины жителей) находятся в диапазоне от 17 до 38 тыс. руб. в месяц.
В Челябинской области, которая расположилась на 43 месте, зарплаты более 100 тыс. руб. имеют 1,59% населения; ниже 15 тыс. руб. — 22,6%. Наиболее распространены зарплаты от 16 до 36 тыс. руб.
Отметим, что лидерами зарплатного рейтинга среди регионов России стали Ямало-ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Москва находится лишь на 5 месте.
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