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«Уралвагонзавод» сократил планы по производству грузовых вагонов из-за дефицита колес

УрБК, Москва, 30.11.2018. АО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, 100% компании принадлежат ГК «Ростех») незначительно снизило планы по производству грузовых вагонов на 2018 год из-за дефицита колес. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора по гражданской продукции корпорации Бориса Мягкова.



«В планах завода на 2018 год стояло 18 тыс. 300 вагонов, но из-за небольшого дефицита колес будет чуть меньше», — сказал он, отметив, что в следующем году предприятие рассчитывает изготовить порядка 19 тыс. вагонов.



Б. Мягков пояснил, что в этом году многие предприятия столкнулись с серьезным дефицитом колес, который, по его мнению, стал итогом спада производства в вагоностроении в 2013-2014 годах.



«В тот момент предприятия, которые изготавливали запасные части и комплектующие для производства и ремонта вагонов, испытали дефицит заказов: техника не собиралась и запчасти в таких количествах были не нужны. Кроме этого, тогда было принято решение о запрете использования вагонов с продлением срока службы, и крупным компаниям пришлось порезать более 200 тыс. вагонов», — рассказал он.



При этом дефицит усилило применение санкций со стороны РФ к украинскому производителю ж/д колес («Интерпайп» — прим. ред.). В результате, когда в 2017 году возрос спрос на новые вагоны, российские производители оказались неспособны одномоментно удовлетворить потребность рынка в ж/д колесах. Заказчики теперь вынуждены покупать эту продукцию по 55-60 тыс. руб. за пару.



«В результате расходы производителей вагонов увеличились вдвое, а централизованная система поставок была разрушена», — подытожил эксперт.



Между тем УВЗ удалось избежать серьезных последствий нехватки запчастей благодаря контракту, заключенному в ноябре 2017 года на выгодных для предприятия условиях.



«Мы ощущаем это лишь незначительно, так как у нас «длинный» контракт на поставку колес с производителем, который нам обеспечивает основной объем. Но с учетом того, что мы увеличили производство в 2018 году, у нас также возникла небольшая нехватка колес — порядка 150 вагонокомплектов в месяц, годовой дефицит — 1-1,5 тыс. Это незначительный для нас дефицит, но он все равно ощущается», — уточнил Б. Мягков.

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