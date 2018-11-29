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На новые рельсы за счет горожан
29 ноябрь 2018 (16:54)
В среду 28 ноября 2018 года в Екатеринбурге представили новые трамваи, которые в будущем должны заменить изношенные вагоны ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Однако в ходе презентации выяснилось, что городская инфраструктура оказалась не совсем готова к приему такой техники. Кроме того, пассажирам придется дополнительно заплатить за обновление. Прежде городские власти ссылались на бюджетные источники при замене парка общественного транспорта.
Аукционы на приобретение новых трамваев на сумму 76,9 млн руб. администрация Екатеринбурга разыграла в середине ноября. Согласно техзаданию, муниципалитет планировал закупить низкопольные вагоны наподобие новой модели 71-415 производства АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «НПК «Уралвагонзавод»). Эта техника была представлена на выставке «Иннопром» как первый российский инновационный трамвай.
Впоследствии оказалось, что Екатеринбургу поставят модели 71-407 (выпускается с 2009 года), которые являются глубокой модернизацией модели 71-405 (выпускалась с 2006 по 2014 годы). В целом это оказались не те инновационные трамваи, которые обещали екатеринбуржцам.
В ходе презентации новых вагонов глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратил внимание на их главное преимущество — низкопольность. Однако эта же деталь, по его словам, является недостатком новых трамваев. Как пояснил глава города, часть остановок в Екатеринбурге приспособлена по своей конструкции к трамваям с высотой пола 30 см. У модели 71-407 высота пола составляет 11 см. В этой связи несколько остановок в городе, по оценке А. Высокинского, придется «срыть», поскольку горадминистрация планирует закупить несколько десятков низкопольных вагонов.
«В нынешнем году мы покупаем пять новых трамваев для Екатеринбурга. Сейчас мы находимся на стадии транспортной реформы и смотрим, что необходимо будет приобрести в следующем году. Городу нужно будет приобрести не менее 60 новых трамваев», — заявил глава Екатеринбурга.
Примечательно, что о замене старых трамваев на низкопольные модели городские власти говорят на протяжении последних нескольких лет. Кроме того, в Екатеринбурге прежде проводились тестовые испытания трамваев с низким полом. Но раньше вопрос о переоборудовании остановок в администрации Екатеринбурга не поднимали.
Однако вслед за покупкой новых трамваев (если городские власти действительно закажут 60 новых вагонов) может последовать пересмотр тарифа на проезд в общественном транспорте. В настоящее время стоимость одной поездки составляет 28 руб. Ранее Александр Высокинский заявлял, что себестоимость одной поездки в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 50 руб.
По его словам, пересмотреть тариф в администрации Екатеринбурга планируют летом 2018 года. Глава Екатеринбурга добавил, что появление новых трамваев в городе убедит горожан в необходимости этого шага.
«Тот вариант, что мы увеличим тариф, а потом появятся трамваи, граждане не примут. Люди должны видеть новые машины, за которые мы будем рассчитываться за счет тарифов. Поэтому даже если и будет рост, то это будет рост в обмен на большое количество трамваев», — пояснил глава города.
Произойдет ли пересмотр тарифов до транспортной реформы, запуск которой запланирован на 1 июля 2019 года, или после, А. Высокинский не уточнил.
Впрочем, непонятно, как 60 новых трамваев изменят мнение горожан. В ЕМУП ТТУ насчитывается около 430 вагонов. Из них изношено более 80% единиц. Закупка новых трамваев обновит парк на 14%. Таким образом, чтобы пассажиры заметили изменения, потребуется несколько лет, при условии, что городские власти будут закупать по несколько десятков единиц техники. Для единовременного обновления парка ЕМУП ТТУ необходимо 5-6 млрд руб.
Исходя из заявлений руководства Екатеринбурга, следует, что городские власти не рассчитывают ни на помощь из федерального бюджета, ни на частных инвесторов. Напомним, ранее экс-замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов заявлял, что Минтранс РФ будет софинансировать приобретение новых трамваев для города. Кроме того, горадминистрация активно искала инвесторов для создания концессии, которой передадут в управление трамвайный парк.
Впрочем, идея с поиском частных средств для развития общественного транспорта Екатеринбурга окончательно не ушла. Но все силы нового главы Екатеринбурга сосредоточены на поиск инвесторов для канатной дороги, целесообразность которой вызывает вопросы.
Аукционы на приобретение новых трамваев на сумму 76,9 млн руб. администрация Екатеринбурга разыграла в середине ноября. Согласно техзаданию, муниципалитет планировал закупить низкопольные вагоны наподобие новой модели 71-415 производства АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «НПК «Уралвагонзавод»). Эта техника была представлена на выставке «Иннопром» как первый российский инновационный трамвай.
Впоследствии оказалось, что Екатеринбургу поставят модели 71-407 (выпускается с 2009 года), которые являются глубокой модернизацией модели 71-405 (выпускалась с 2006 по 2014 годы). В целом это оказались не те инновационные трамваи, которые обещали екатеринбуржцам.
В ходе презентации новых вагонов глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратил внимание на их главное преимущество — низкопольность. Однако эта же деталь, по его словам, является недостатком новых трамваев. Как пояснил глава города, часть остановок в Екатеринбурге приспособлена по своей конструкции к трамваям с высотой пола 30 см. У модели 71-407 высота пола составляет 11 см. В этой связи несколько остановок в городе, по оценке А. Высокинского, придется «срыть», поскольку горадминистрация планирует закупить несколько десятков низкопольных вагонов.
«В нынешнем году мы покупаем пять новых трамваев для Екатеринбурга. Сейчас мы находимся на стадии транспортной реформы и смотрим, что необходимо будет приобрести в следующем году. Городу нужно будет приобрести не менее 60 новых трамваев», — заявил глава Екатеринбурга.
Примечательно, что о замене старых трамваев на низкопольные модели городские власти говорят на протяжении последних нескольких лет. Кроме того, в Екатеринбурге прежде проводились тестовые испытания трамваев с низким полом. Но раньше вопрос о переоборудовании остановок в администрации Екатеринбурга не поднимали.
Однако вслед за покупкой новых трамваев (если городские власти действительно закажут 60 новых вагонов) может последовать пересмотр тарифа на проезд в общественном транспорте. В настоящее время стоимость одной поездки составляет 28 руб. Ранее Александр Высокинский заявлял, что себестоимость одной поездки в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 50 руб.
По его словам, пересмотреть тариф в администрации Екатеринбурга планируют летом 2018 года. Глава Екатеринбурга добавил, что появление новых трамваев в городе убедит горожан в необходимости этого шага.
«Тот вариант, что мы увеличим тариф, а потом появятся трамваи, граждане не примут. Люди должны видеть новые машины, за которые мы будем рассчитываться за счет тарифов. Поэтому даже если и будет рост, то это будет рост в обмен на большое количество трамваев», — пояснил глава города.
Произойдет ли пересмотр тарифов до транспортной реформы, запуск которой запланирован на 1 июля 2019 года, или после, А. Высокинский не уточнил.
Впрочем, непонятно, как 60 новых трамваев изменят мнение горожан. В ЕМУП ТТУ насчитывается около 430 вагонов. Из них изношено более 80% единиц. Закупка новых трамваев обновит парк на 14%. Таким образом, чтобы пассажиры заметили изменения, потребуется несколько лет, при условии, что городские власти будут закупать по несколько десятков единиц техники. Для единовременного обновления парка ЕМУП ТТУ необходимо 5-6 млрд руб.
Исходя из заявлений руководства Екатеринбурга, следует, что городские власти не рассчитывают ни на помощь из федерального бюджета, ни на частных инвесторов. Напомним, ранее экс-замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов заявлял, что Минтранс РФ будет софинансировать приобретение новых трамваев для города. Кроме того, горадминистрация активно искала инвесторов для создания концессии, которой передадут в управление трамвайный парк.
Впрочем, идея с поиском частных средств для развития общественного транспорта Екатеринбурга окончательно не ушла. Но все силы нового главы Екатеринбурга сосредоточены на поиск инвесторов для канатной дороги, целесообразность которой вызывает вопросы.
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