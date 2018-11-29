Кризис
Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%
29 ноябрь 2018 (15:34)
Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%, до 11,1 млн, сообщается в «Обзоре ключевых показателей страховщиков», опубликованном на сайте Банка России.
«Такая ситуация, в том числе вызвана продолжающимся ростом числа автомобилистов, не заключающих договоры обязательного автострахования. Так, по данным ГИБДД, в 2017 году было выписано на 40% больше штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, чем годом ранее», — отмечается в обзоре.
По данным регулятора, средняя страховая премия по ОСАГО за год выросла на 8,9%, до 5,5 тыс. руб. во II квартале 2018 года.
ЦБ РФ также сообщил, что по итогам полугодия взносы по ОСАГО снизились на 1,7%, до 107,3 млрд руб.
«Такая ситуация, в том числе вызвана продолжающимся ростом числа автомобилистов, не заключающих договоры обязательного автострахования. Так, по данным ГИБДД, в 2017 году было выписано на 40% больше штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, чем годом ранее», — отмечается в обзоре.
По данным регулятора, средняя страховая премия по ОСАГО за год выросла на 8,9%, до 5,5 тыс. руб. во II квартале 2018 года.
ЦБ РФ также сообщил, что по итогам полугодия взносы по ОСАГО снизились на 1,7%, до 107,3 млрд руб.
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