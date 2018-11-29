Кризис

Независимые АЗС смогут поднять цены на топливо на 4% выше крупных нефтяных компаний

Независимым АЗС разрешили поднимать розничную цену топлива на 4% выше, чем на заправках крупных нефтекомпаний. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на участников совещания у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.



12 ноября после подписания соглашения о заморозке цен на топливо Дмитрий Козак поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» на случаи превышения цен более чем на 4% выше уровня, установленного соглашением.



«4% — это по отношению к средним ценам ВИНКов в регионе, не по отношению к индикативным ценам мелкооптового рынка», — пояснил после очередного совещания у Дмитрия Козака президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Его слова подтвердил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.



Напомним, что крупнейшие нефтяные компании России присоединились к соглашению о стабилизации цен на бензин после совещания у Дмитрия Козака 31 октября. В противном случае компаниям грозили заградительные пошлины. Чтобы обеспечить «нормальную маржинальность» независимым АЗС, Независимый топливный союз предлагает отменить акцизы на горючее и обязать крупные нефтекомпании продавать все произведенные нефтепродукты через биржу.

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