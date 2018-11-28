Кризис

Правительство РФ упразднило комиссию по мониторингу продовольственной инфляции

Правительство РФ упразднило правительственную комиссию по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Специальная комиссия была учреждена в октябре 2010 года.



Созданный орган должен был согласовывать действия федеральных органов исполнительной власти и региональных властей по вопросам мониторинга и стабилизации цен на продовольственных рынках. Кроме того, комиссия должна была следить за доступностью продовольственных товаров для населения.

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