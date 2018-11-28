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Власти Екатеринбурга не отказываются от частичной застройки площадки ЭКСПО-городка

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Территорию ЭКСПО-городка в Екатеринбурге планируют частично застроить жильем, апартаментами и деловыми помещениями в соответствии с ранее озвученными планами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава города Александр Высокинский.



«Перед нами стоит стратегическая задача не останавливаться, строить. Сегодня проектируем инженерные сети, дороги. Нужно сделать эффективный новый проект, который будет предполагать возможность проведения выставки в этом месте. Поэтому часть площадей мы зарезервируем как лесопарковые зоны и задействуем только в случае, если выставка будет у нас проходить. Вместе с тем запланированные объемы строительства жилья, деловых помещений, апартаментов, а также зоны паркингов и бизнес-активности, которые мы планировали, там появятся», — пояснил А. Высокинский.



По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с федеральным центром о строительстве образовательных центров, которые должны были стать наследием ЭКСПО-2025.



Александр Высокинский также отметил, что судьба площадки ЭКСПО, вероятнее всего, будет обсуждаться в кулуарах форума 100+ Forum Russia и на других мероприятиях.



Напомним, Екатеринбург проиграл Осаке (Япония) конкурс за право принятия Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году.

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