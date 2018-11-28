Кризис

Стоимость авиационного керосина в Екатеринбурге за месяц выросла на 10,6%

Стоимость авиационного керосина в Екатеринбурге за месяц выросла на 10,6% (на 5 тыс. 240 руб.) и составила 54 тыс. 512 руб. за т горючего. Такие данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.



Самое дешевое авиатопливо в России в аэропорту Экимчан в Амурской области —34 тыс. руб., самое дорогое — на Камчатке, в аэропорту Тигиль — 86,5 тыс. руб.

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