Кризис

Закредитованность российских аграриев выросла на 38%

Объем банковских кредитов, которые российские аграрии получили на проведение полевых работ, к 22 ноября 2018 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.



За указанный период банки выдали аграриям займы на общую сумму 398,73 млрд руб.



В 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было 317,02 млрд руб.

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