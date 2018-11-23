Неуправляемая колонка

В начале ноября 2018 года правительство РФ и российские нефтекомпании подписали соглашение о сдерживании мелкооптовых цен на горюче-смазочные материалы до марта 2019 года. В первую неделю после утверждения документа моторное топливо в России подешевело, но в последующее время цены снова начали расти. Как полагают эксперты, подорожание топлива будет неизбежно уже в начале 2019 года под давлением акцизов и роста ставки НДС до 20%.Соглашение о сдерживании цен подписали АО «Нефтегазхолдинг», АО «Новый Поток», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», ПАО «РуссНефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Татнефть».«Правительство будет следить, как эти соглашения исполняются. Если я увижу, что соглашения не действуют или размываются (неважно, какая компания это будет делать, в конечном счете это все равно будет видно по ценам, которые будут складываться у продавцов, покупателей, а самое главное — на бензоколонках, потому что именно эта цена волнует потребителей), тогда придется принять решение, о котором я сказал, и подписать постановление о введении заградительных экспортных пошлин», — заявил впоследствии председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.Больше он к этому вопросу не возвращался. В первое время после подписания соглашения топливо в стране и Свердловской области подешевело. По данным регионального Управления ФАС России, с 5 по 11 ноября 2018 года стоимость бензина снизилась: литр АИ-92 — на 0,19 коп. с 41,42 до 41,23 руб., АИ-95 — на 0,94 коп. с 44,20 до 43,26 руб., дизельное топливо — на 1,81 руб. с 45,87 руб. до 44,06 руб.Через неделю ситуация изменилась. С 11 по 18 ноября 2018 года цена за литр АИ-92 увеличилась с 41,23 руб. до 42,40 руб. (+1,17 руб.). АИ-95 подешевел на 60 коп. — с 43,26 руб. до 42,66. Дизельное топливо подорожало на 31 коп. — с 44,06 руб. до 44,37 руб.Средние цены на некоторые виды моторного топлива в Екатеринбурге оказались выше, чем по области: цена автомобильного бензина по городу составила 42,43 руб. за литр: АИ-92 — 40,54 руб., АИ-95 — 43,29 руб., АИ-98 — 49,27 руб., дизтопливо — 46,08 руб.Как полагает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, на существующую динамику цен на топливо повлияло несколько факторов.«Формально нефтекомпании будут удерживать цены. Но нужно помнить, что между устной договоренностью с правительством РФ и подписанием соглашения прошло время. В этот период нефтекомпании подняли цены и вдобавок скорректировали дисконтные программы», — пояснил УрБК Г. Вахитов.Вместе с тем в Центре исследований проблем реальной экономики констатируют, что между нефтяными компаниями с трейдерами и независимыми АЗС в настоящее время наблюдаются напряженные отношения.«Сегодня на рынке моторного топлива мы наблюдаем недовольство со всех сторон, и каждый по-своему прав: автовладельцы недовольны ценами на топливо, независимые АЗС — маржинальностью, нефтяные компании — упущенной прибылью; и все хотят получить компенсации и преференции, всем хочется достойно жить и развивать бизнес», — констатировали в организации.В Центре отметили, что нарастание противостояния между участниками рынка наблюдалось и перед резким подорожанием топлива в апреле-мае 2018 года. Однако после правительственного соглашения на открытое повышение цен нефтекомпании и независимые АЗС не пойдут. По всей видимости, ситуация до конца текущего года будет находиться в подвешенном состоянии.Со следующего года сдерживать цены на топливо будет сложнее всем участникам рынка. Во-первых, с 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. руб. за 1 т бензина, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. руб. за 1 т дизельного топлива. Во-вторых, ставка НДС увеличится с 18 до 20%.«С бензина также взимается налог на добавленную стоимость, поэтому он в любом случае подорожает. В ЦБ РФ уже приготовились к тому, что в первые шесть месяцев будет рост инфляции из-за роста ставки НДС и подорожания топлива», — отметил Г. Вахитов.При сохранении цен на топливо на прежнем уровне с 1 января по 1 марта 2018 года, по мнению экспертов, могут возникнуть другие риски. Первый — отсроченный. При таком сценарии производители могут резко увеличить цены на бензин после 1 марта 2019 года с учетом всех нововведений. Второй вариант развития события — возникновение дефицита топлива или увеличение доли некачественного бензина на рынке. В любом из представленных сценариев в конечном итоге оплачивать последствия соглашения будет конечный потребитель. В данном случае правительство РФ попыталось лишь отсрочить неизбежное.