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Ростуризм предупредил о новых банкротствах туроператоров
21 ноябрь 2018 (17:52)
УрБК, Москва, 21.11.2018. Глава Ростуризма Олег Сафонов не исключил новых банкротств среди туроператоров, сообщает «Интерфакс».
«В этом году ряд компаний, которые не являются крупными игроками, ушли с рынка. Причиной этого стали их собственные просчеты в текущей операционной деятельности», — сказал О. Сафонов.
По его словам, ушедшие игроки неверно оценили перспективу развития бизнеса. Ошибка туроператоров, как полагает глава Ростуризма, была в том, что они ожидали такого же роста рынка на 20%, как и в 2017 году.
Они считали, что рынок вырастет на те же 20%, которые были в прошлом году, а рынок вырос на 10%. Это проблема некачественного прогнозирования, исключить этого мы не можем», — сказал О. Сафонов.
С июня по октябрь 2018 года несколько известных туроператоров объявили о приостановке деятельности, в том числе «Натали Турс», «Данко Трэвел» и «РоссТур».
«В этом году ряд компаний, которые не являются крупными игроками, ушли с рынка. Причиной этого стали их собственные просчеты в текущей операционной деятельности», — сказал О. Сафонов.
По его словам, ушедшие игроки неверно оценили перспективу развития бизнеса. Ошибка туроператоров, как полагает глава Ростуризма, была в том, что они ожидали такого же роста рынка на 20%, как и в 2017 году.
Они считали, что рынок вырастет на те же 20%, которые были в прошлом году, а рынок вырос на 10%. Это проблема некачественного прогнозирования, исключить этого мы не можем», — сказал О. Сафонов.
С июня по октябрь 2018 года несколько известных туроператоров объявили о приостановке деятельности, в том числе «Натали Турс», «Данко Трэвел» и «РоссТур».
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