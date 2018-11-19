Кризис

Минпромторг опасается возможного ухудшения качества топлива на независимых АЗС

19 ноябрь 2018 (17:17)

Минпромторг опасается возможного ухудшения качества топлива на фоне ситуации на рынке, заявил глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, проблемы могут коснуться независимых АЗС, сообщает «Интерфакс».

«У тех компаний и сетевых АЗС, у которых есть прямые контракты с производителями, такой проблемы точно не должно возникнуть, потому что они получают качественные продукты от крупных нефтяных перерабатывающих компаний», — цитирует издание Дениса Мантурова.

Он добавил, что с мелкими станциями подобные проблемы уже возникали. «Для этого было принято правительством решение, оно действует с 1 января этого года, это оборотные штрафы», — отметил глава Минпромторга.

Напомним, в конце октября правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне июня до конца этого года. Соглашение подписано всеми крупными нефтяниками.

15 ноября «Роснефть» полностью прекратила торги моторным топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Таким образом она начала исполнять свою угрозу «серьезно разобраться» с независимыми АЗС. В результате цены на топливо возобновили рост, хотя до этого немного снижались. 19 ноября «Роснефть» частично возобновила продажу топлива на бирже.

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