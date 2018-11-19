Кризис

Глава Минэкономразвития предупредил о превышении прогноза инфляции в 3,4% из-за слабого рубля

Инфляция в РФ в 2018 году превысит прогнозные 3,4% из-за более слабого, чем было заложено ранее, курса рубля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.



По его словам, курс рубля еще может вернуться на прогнозные значения к концу года, но на инфляцию в этом году это уже не успеет оказать понижательного влияния.



«Относительно утвержденного прогноза риски очевидно смещены вверх. Не то чтобы очень сильно, но смещены. Курсовая динамика у нас развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. Понятны причины, почему это происходит — это связано с глобальными рынками, возможными санкциями», — сказал М. Орешкин.



«Поэтому небольшое превышение показателей по курсу мы де-факто видим, потому что курс в той части, которая влияет на инфляцию, уже во многом сформировался. Если даже прогноз по курсу может исполниться, то это уже на инфляцию этого года сильного влияния не окажет. Поэтому инфляция будет выше, чем 3,4%, которая у нас заложена в прогноз», — пояснил министр.



Минэкономразвития закладывало курс доллара на конец 2018 года на уровне 63,9 рубля.



По данным Росстата, инфляция в России за период с 7 по 12 ноября составила 0,2%. Недельная инфляция ускорилась до 0,2% впервые с начала июля — тогда цены выросли также на 0,2%, но это объяснялось во многом индексацией тарифов с 1 июля.



С начала ноября цены к 12 ноября выросли на 0,3%, с начала года — на 3,2%.



Из данных Росстата следует, что годовая инфляция на 12 ноября ускорилась до 3,7% с 3,6% на 6 ноября и 3,5% на конец октября.

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