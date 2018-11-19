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Завершено расследование по факту обрушения кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. Завершено расследование уголовного дела по факту обрушения кровельных конструкций и каркаса корпуса на территории ПАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



Обвиняемыми по уголовному делу проходят четыре человека. По данным следствия, в 2010-2016 годах один из них, заместитель главного инженера по эксплуатации основных фондов ПАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина», не организовал надлежащего обследования технического состояния строительных конструкций корпуса № 15 и проведение ремонтно-строительных работ по усилению конструкций. В дальнейшем, достоверно зная, что несущие элементы находятся в аварийном состоянии, он не запретил эксплуатацию данного корпуса и посещение его людьми.



Во второй половине 2016 года трое других обвиняемых (уголовное преследование в отношении одного из них прекращено в связи со смертью), которые являлись руководителями двух строительных фирм, выполнявших по договорам подряда работы по реконструкции кровли корпуса № 15, желая быстрее выполнить работы и получить за них оплату, грубо нарушали правила безопасности при ведении строительных работ и технологию работ по устройству кровли.



При этом они организовали складирование строительных материалов и оборудования на несущих конструкциях кровли корпуса № 15, а также организовали устройство рулонной кровли корпуса поверх ранее существовавшей. Все это привело к критическому увеличению нагрузки на стропильные конструкции корпуса № 15.



В свою очередь, еще один обвиняемый, являясь инженером по техническому надзору ПАО «МзиК», исполняя со стороны заказчика функции по контролю подрядных работ, ненадлежащим образом выполнял свои профессиональные обязанности, в частности, систематически не осматривал место производства работ. Поэтому допускаемые подрядчиками нарушения остались без должного внимания с его стороны.



В результате совокупности допущенных обвиняемыми нарушений несущая способность конструктивных элементов корпуса № 15 не была обеспечена, и фактические нагрузки превысили проектные нагрузки более чем в два раза, что неизбежно повлекло за собой обрушение кровельных конструкций (шатра) и частично — железобетонного каркаса корпуса № 15.



Таким образом, 9 ноября 2016 года на площади более 3 тыс. 300 кв. метров упавшие с высоты не менее 12 метров фрагменты конструкции корпуса причинили четырем сотрудникам ПАО «МзиК» смертельные телесные повреждения. Кроме того, пострадали еще 16 человек, трем из которых был причинен тяжкий вред здоровью.



Уголовное дело будет направлено в ближайшее время в суд для рассмотрения по существу.

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