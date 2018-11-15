Кризис
Более 40% потребителей в РФ покупают контрафакт из экономии
15 ноябрь 2018 (12:13)
Более 40% потребителей покупают контрафактные товары, руководствуясь исключительно соображениями экономии и предложенной низкой ценой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
«В этом году мы провели исследование потребительских предпочтений: 42% граждан разных возрастов и уровня доходов покупают контрафакт только из-за его низкой цены», — заявил Виктор Евтухов на пресс-конференции в Москве.
По данным Минпромторга, чаще всего приобретаются нелегальные товары легкой промышленности (23%), продукты питания (21%) и фармацевтические препараты (10%).
«Зачастую потребители, к сожалению, делают свой выбор, не всегда задумываясь о качестве тех товаров, тех продуктов, которые они покупают, особенно если продукция предлагается по низким ценам, по ценам ниже, чем она на самом деле должна стоить. И, к сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли требования технических регламентов по безопасности — как минимум базовые», — отметил Виктор Евтухов.
Покупая продукцию под известными брендами, потребитель также не всегда может отличить, выпущена ли она официальным правообладателем или ее просто скопировали, добавил он.
«В этом году мы провели исследование потребительских предпочтений: 42% граждан разных возрастов и уровня доходов покупают контрафакт только из-за его низкой цены», — заявил Виктор Евтухов на пресс-конференции в Москве.
По данным Минпромторга, чаще всего приобретаются нелегальные товары легкой промышленности (23%), продукты питания (21%) и фармацевтические препараты (10%).
«Зачастую потребители, к сожалению, делают свой выбор, не всегда задумываясь о качестве тех товаров, тех продуктов, которые они покупают, особенно если продукция предлагается по низким ценам, по ценам ниже, чем она на самом деле должна стоить. И, к сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли требования технических регламентов по безопасности — как минимум базовые», — отметил Виктор Евтухов.
Покупая продукцию под известными брендами, потребитель также не всегда может отличить, выпущена ли она официальным правообладателем или ее просто скопировали, добавил он.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 40% потребителей в РФ покупают контрафакт из экономии
- Две трети россиян в зарубежных поездках не покупают экскурсии у своего туроператора
- Основными потребителями услуг складской логистики остаются ритейлеры и дистрибьюторы
- Россияне стали предпочитать рынки сетевым магазинам
- Большинство автолюбителей меняют машины раз в 3—5 лет